La artista española que mezcla afrobeat, pop y viralidad: Caluu C. habló de "TETE" y su gran presente musical
En diálogo con minutouno.com, la artista se refirió a su presente artístico, el crecimiento en redes, la conexión con el público joven y su búsqueda musical.
Caluu C. continúa consolidando su nombre dentro de la nueva escena urbana española. Con una identidad que mezcla afrobeat, R&B y pop, la artista nacida en Fuerteventura encontró en “TETE” una canción que no solo refleja su actualidad musical, sino también un momento muy personal de su vida.
“Pues lo sentí en el mismo momento en que empecé a escribirla. Desde que oí las primeras melodías y sonidos que colocaba Roger en el proyecto, entendí que tenía que hablar de lo que me estaba ocurriendo en mi vida”, explicó sobre el nacimiento del tema en diálogo con minutouno.com
Y agregó: “Representa una situación de mi vida personal que se refleja como consecuencia en mí como artista”.
El sencillo, producido por Roger Deejay, rápidamente comenzó a crecer en plataformas digitales y redes sociales, convirtiéndose en uno de los contenidos más virales de su comunidad y reforzando la fuerte conexión que mantiene con el público joven. Sin embargo, para Caluu C., el verdadero punto de partida está en la honestidad emocional al momento de crear música.
“Creo que es importante que conecte pero, desde mi punto de vista, es más importante que yo cuando escriba la canción conecte con lo que me hace sentir la canción y sepa exteriorizar lo que siento”, aseguró.
“Creo que la intención es que conecte con la gente pero, si tú estás escribiendo algo aleatorio que ni siquiera sientes, no vas a poder venderlo o hacérselo llegar al oyente correctamente”, reflexionó.
El afrobeat, su identidad y una etapa de transformación
Después de experimentar con distintos sonidos y estilos, la cantante reconoce que hoy atraviesa una etapa mucho más clara respecto a su identidad artística.
“Para mí ha sido un camino de gran aprendizaje, además de complicado, llegar al punto en el que estoy hoy”, contó. “Al fin y al cabo, te dejas llevar por opiniones, por tendencias, incluso por inseguridades. Pero agradezco haber pasado por los diferentes estilos hasta llegar hoy al género que me representa: el Afrobeat”, sostuvo.
Además, destacó que encontró en ese universo musical un equilibrio entre sensibilidad artística y proyección comercial.
“Creo verdaderamente que aquí es donde me siento cómoda y tengo muchas ganas de seguir profundizando en este estilo y poder dar rienda suelta a mi creatividad”, afirmó.
El crecimiento de su carrera también quedó reflejado en su participación en After Hour The Mixtape, el ambicioso proyecto encabezado por Saot ST que reúne a distintos talentos emergentes de las Islas Canarias. Lejos de relajarse, Caluu C. siente que recién empieza una etapa todavía más desafiante.
"En cuanto empezó 2026 yo ya intuía que iba a ser un año muy importante para mí y aunque no explotemos a nivel internacional, siento que como equipo y como proyecto estamos consiguiendo cosas que hace un año ni siquiera imaginaba”, expresó.
“Creo que estamos bastante cerca pero también tengo muchas ganas de trabajar y mejorar. Quiero explotar al máximo mi potencial y saber de qué soy capaz”, añadió.
Por último, la artista habló de la característica personal que todavía conserva intacta desde sus comienzos en Fuerteventura, incluso en medio del crecimiento y la exposición.
“La ilusión”, respondió sin dudar. “Mi padre me inculcó de pequeña que la ilusión de un niño es lo más bonito del mundo y nunca habría que perderlo. No sé si se me quedó grabado, pero es algo que he tenido toda mi vida”, reveló.
Y cerró con una reflexión que resume el momento que atraviesa: “Una ilusión por absolutamente todo y que me permite sacar lo positivo de cualquier situación”.
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