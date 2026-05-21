La artista española que mezcla afrobeat, pop y viralidad: Caluu C. habló de "TETE" y su gran presente musical

“Creo que la intención es que conecte con la gente pero, si tú estás escribiendo algo aleatorio que ni siquiera sientes, no vas a poder venderlo o hacérselo llegar al oyente correctamente”, reflexionó.

Embed - Caluu C. & Roger Deejay - TETE (Videoclip Oficial)

El afrobeat, su identidad y una etapa de transformación

Después de experimentar con distintos sonidos y estilos, la cantante reconoce que hoy atraviesa una etapa mucho más clara respecto a su identidad artística.

“Para mí ha sido un camino de gran aprendizaje, además de complicado, llegar al punto en el que estoy hoy”, contó. “Al fin y al cabo, te dejas llevar por opiniones, por tendencias, incluso por inseguridades. Pero agradezco haber pasado por los diferentes estilos hasta llegar hoy al género que me representa: el Afrobeat”, sostuvo.

Además, destacó que encontró en ese universo musical un equilibrio entre sensibilidad artística y proyección comercial.

“Creo verdaderamente que aquí es donde me siento cómoda y tengo muchas ganas de seguir profundizando en este estilo y poder dar rienda suelta a mi creatividad”, afirmó.

El crecimiento de su carrera también quedó reflejado en su participación en After Hour The Mixtape, el ambicioso proyecto encabezado por Saot ST que reúne a distintos talentos emergentes de las Islas Canarias. Lejos de relajarse, Caluu C. siente que recién empieza una etapa todavía más desafiante.

"En cuanto empezó 2026 yo ya intuía que iba a ser un año muy importante para mí y aunque no explotemos a nivel internacional, siento que como equipo y como proyecto estamos consiguiendo cosas que hace un año ni siquiera imaginaba”, expresó.

“Creo que estamos bastante cerca pero también tengo muchas ganas de trabajar y mejorar. Quiero explotar al máximo mi potencial y saber de qué soy capaz”, añadió.

Por último, la artista habló de la característica personal que todavía conserva intacta desde sus comienzos en Fuerteventura, incluso en medio del crecimiento y la exposición.

“La ilusión”, respondió sin dudar. “Mi padre me inculcó de pequeña que la ilusión de un niño es lo más bonito del mundo y nunca habría que perderlo. No sé si se me quedó grabado, pero es algo que he tenido toda mi vida”, reveló.

Y cerró con una reflexión que resume el momento que atraviesa: “Una ilusión por absolutamente todo y que me permite sacar lo positivo de cualquier situación”.