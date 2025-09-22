Marcela Tauro contó que una exvedette usurpó un departamento en Mar del Plata

Quién es Patricia Dal

Patricia Dal fue una de las vedettes más reconocidas de los años 70 y 80. Trabajó con grandes capocómicos como Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y participó en programas como ¿Lo viste a Porcel? y Calabromas. Dal recordó con cariño esa época: “En su momento pensé en un montón de cosas que me quedaron, compañeros como el negro Olmedo, historias… esas comidas increíbles, donde éramos 40, 50… muchas anécdotas. Nos cuidaban mucho”.

Con los años, Dal decidió reinventarse y se interesó en el coaching ontológico. En una entrevista en 2021, explicó que los actores tienen que reinventarse para trabajar en el teatro o en otras cosas, y que a ella siempre le gustó la psicología.