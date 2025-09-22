Marcela Tauro contó que una exvedette usurpó un departamento en Mar del Plata
La dueña del espacio reclama una deuda millonaria y justicia. Se acusa a la exvedette de estar ilegalmente en departamento. Los detalles.
Una inesperada denuncia sacudió el mundo del espectáculo. Durante la transmisión del programa Infama, se reveló que una conocida exvedette estaría ocupando ilegalmente un departamento en Mar del Plata. La dueña del inmueble, Nadia, identificó a la mujer como Patricia Dal, una figura destacada de los años 80.
Según Nadia, la exvedette vive en el departamento desde hace cuatro meses. “Hace cuatro meses está viviendo ahí, no paga alquiler, no paga la luz ni el gas, no paga las expensas, no paga nada y no se quiere ir”, denunció Nadia, quien detalló que la deuda asciende a 3 millones de pesos.
La versión de la propietaria y de Patricia Dal
Nadia relató que Dal se interesó en el departamento y le ofreció hacerle unos arreglos. Acordaron un contrato de seis meses, desde el 1 de junio hasta el 1 de diciembre, pero la actriz solo depositó $300.000 de los $580.000 acordados. “Y ahí empezó con que era una estafadora, con que no era la titular de dominio, con que un millón de problemas para no pagar”, remarcó Nadia.
Ante la denuncia pública, Patricia Dal se comunicó con el programa y dio su versión de los hechos. La actriz aseguró que la propietaria fue la que incumplió el contrato y que ella ya inició una causa penal. "Ella no cumplió desde un primer momento con el contrato. Yo tengo un abogado penalista porque hay una causa penal hecha por mí, no por ella", afirmó. Cuando la panelista Karina Iavícoli le preguntó por qué mentiría Nadia, Dal respondió sin dudar: "Porque es una estafadora".
Quién es Patricia Dal
Patricia Dal fue una de las vedettes más reconocidas de los años 70 y 80. Trabajó con grandes capocómicos como Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y participó en programas como ¿Lo viste a Porcel? y Calabromas. Dal recordó con cariño esa época: “En su momento pensé en un montón de cosas que me quedaron, compañeros como el negro Olmedo, historias… esas comidas increíbles, donde éramos 40, 50… muchas anécdotas. Nos cuidaban mucho”.
Con los años, Dal decidió reinventarse y se interesó en el coaching ontológico. En una entrevista en 2021, explicó que los actores tienen que reinventarse para trabajar en el teatro o en otras cosas, y que a ella siempre le gustó la psicología.
