Charly García y Sting: ya se sabe cuál es la canción y se estrenó un adelanto del video
Los artistas harán una canción juntos que promete estrenarse el 9 de octubre. Conocé el teaser publicado por los cantantes y el anuncio en redes sociales.
La noticia que emocionó a los fans de la música ya es una realidad. Este lunes 22 de septiembre, a las 9 de la mañana, Charly García y Sting publicaron en sus redes sociales un adelanto del video de su colaboración. El tema se titula "In the City" y es una versión de "In the City that never Sleep", que forma parte del disco de Charly, Kill Gil.
El lanzamiento oficial de la canción será el 9 de octubre, en plataformas digitales y en un vinilo. En el adelanto del video, se puede ver a Charly en un taxi, recorriendo Buenos Aires, mientras que Sting camina por las calles de Nueva York con una guitarra, y también se sube a un taxi.
El tema, que será cantado por Sting, cuenta con la guitarra de Dominic Miller —su colaborador habitual, que también es argentino—, quien aparece en el video con su instrumento. Por su parte, Charly se encargó de los teclados y otros instrumentos. Aún no se sabe si el autor de clásicos como "Inconciente colectivo" hará alguna línea de voz, aunque es probable que se encargue de algún coro.
La colaboración entre ambos artistas es un broche de oro a una amistad que se ha forjado a lo largo de los años. El primer encuentro entre Charly y Sting fue en 1988, durante la gira de Amnistía Internacional en Argentina, en la que compartieron escenario. En esa ocasión, los músicos de la gira cerraban el concierto con el tema de Bob Marley "Get Up, Stand Up".
La colaboración de ambos artistas en "In the City" habría sido planeada en febrero de este año, cuando Charly y Sting se encontraron en el backstage de un show del británico en el Movistar Arena. En la foto, ambos posan sentados, con el músico argentino sosteniendo un vaso mientras Sting lo mira. La publicación en las redes sociales de Charly no pasó desapercibida, con miles de comentarios de admiración de fans de todo el mundo.
El video de adelanto de la canción generó una gran reacción en las redes sociales, con figuras como la fotógrafa Nora Lezano y la actriz Brenda Asnicar expresando su emoción. El lanzamiento de "In the City" el 9 de octubre promete ser un evento cultural que unirá a los fans de ambos artistas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario