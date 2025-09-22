Charly García y Sting: ya se sabe cuál es la canción y se estrenó un adelanto del video

La colaboración de ambos artistas en "In the City" habría sido planeada en febrero de este año, cuando Charly y Sting se encontraron en el backstage de un show del británico en el Movistar Arena. En la foto, ambos posan sentados, con el músico argentino sosteniendo un vaso mientras Sting lo mira. La publicación en las redes sociales de Charly no pasó desapercibida, con miles de comentarios de admiración de fans de todo el mundo.

El video de adelanto de la canción generó una gran reacción en las redes sociales, con figuras como la fotógrafa Nora Lezano y la actriz Brenda Asnicar expresando su emoción. El lanzamiento de "In the City" el 9 de octubre promete ser un evento cultural que unirá a los fans de ambos artistas.