El peor momento de Marcela Tauro

La panelista de Intrusos había hablado en el programa radial de Guido Kaczka, en donde expuso su situación personal. “Me separé de Martín, mi novio de 7 años. Nos separamos en buenos términos y seguimos hablando. No sabía si decirlo o no, no soy mucho del posteo porque me parece frío...”, confesó Tauro.