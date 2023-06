El recuerdo de Marcela Tauro sobre una infidelidad que involucró a su mejor amiga

Qué hicieron Marcela Tauro y su mejor amiga cuando descubrieron el engaño

"Cuando nos dimos cuenta, fuimos juntas a la casa. Le caímos cada una por separado. Imagínense lo que fue eso. Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo", siguió la periodista.

Pero su amiga sí fue al frente y encaró al hombre que las había engañado: "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie". Al hombre le dieron salida rápidamente, pero Tauro pudo mantener su vínculo de amistad con su amiga y superaron juntas el mal momento.