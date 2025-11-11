Marcelo Arce presenta "De Carmen a Sting", un viaje sensorial por la historia de la música
El reconocido divulgador celebra sus 50 años trayectoria con un "Cuento Musical" que conecta a Bizet y Piazzolla con el rock de The Police. El show utiliza clips gigantes y narración para que el público "entienda qué historia cuentan" las obras inmortales.
El músico y divulgador Marcelo Arce celebra medio siglo de carrera dedicada a la música con un nuevo y ambicioso espectáculo: “De Carmen a Sting”.
La propuesta, que promete ser una "verdadera experiencia sensorial", es un recorrido apasionante por obras inmortales de todos los tiempos y géneros. La función será única, el miércoles 19 de noviembre a las 20 horas, en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).
El show está concebido como un “Cuento Musical”, donde la interpretación, el relato y la emoción se fusionan con clips visuales especialmente editados para una pantalla súper gigante.
Arce explica la esencia de su propuesta: “La idea es que el público no solo escuche las obras, sino que entienda qué describen, qué historia cuentan y qué las conecta entre sí”.
Un cruce único entre lo clásico y lo pop
El repertorio abarca un amplio espectro, desde la ópera y el tango hasta el rock. El público podrá disfrutar de piezas maestras como “Adiós Nonino” (Piazzolla), “El Bello Danubio Azul” (Strauss II), y fragmentos de la ópera “Carmen” de Bizet, que celebra 150 años.
Uno de los puntos más destacados es el homenaje a figuras legendarias como María Callas y Édith Piaf, y un original cruce que une la música clásica con el pop de Sting. El espectáculo incluye éxitos de The Police como “Every Little Thing She Does Is Magic” y “Message in a Bottle”, interpretados en versiones que van desde el laúd del siglo XVI hasta el rock más moderno.
Arce anticipa que la función será un recorrido visual y narrativo lleno de anécdotas y humor: “Todo fluye como una película musical, con humor, emoción y pasión por la música que amamos”.
