Marcelo Arce presenta "De Carmen a Sting", un viaje sensorial por la historia de la música

Un cruce único entre lo clásico y lo pop

El repertorio abarca un amplio espectro, desde la ópera y el tango hasta el rock. El público podrá disfrutar de piezas maestras como “Adiós Nonino” (Piazzolla), “El Bello Danubio Azul” (Strauss II), y fragmentos de la ópera “Carmen” de Bizet, que celebra 150 años.

Uno de los puntos más destacados es el homenaje a figuras legendarias como María Callas y Édith Piaf, y un original cruce que une la música clásica con el pop de Sting. El espectáculo incluye éxitos de The Police como “Every Little Thing She Does Is Magic” y “Message in a Bottle”, interpretados en versiones que van desde el laúd del siglo XVI hasta el rock más moderno.

Arce anticipa que la función será un recorrido visual y narrativo lleno de anécdotas y humor: “Todo fluye como una película musical, con humor, emoción y pasión por la música que amamos”.