Marcelo Arce presenta un espectáculo que recorre la obra de Frank Sinatra y Luciano Pavarotti

image.png

"Armado Como Un cuento Musical, en él hay dos cimas. My Way: conoceremos la verdadera letra y significación –no lo que nos presentaron las versiones iberoamericanas- . Mientras, baila Mikhail Baryshnikov. Y Nessun Dorma -o correctamente dicho, el Aria de Calaf- de Turandot de Puccini, donde Luciano restalla. Pero rescatada de “mi baúl de mil llaves”, surgirá una rareza de las que me encanta compartir con el Público. Y los Dos Grandes unidos por una de esas cimas…¿Cuál es? ¿Qué narra verdaderamente? Frank y Luciano siguen maravillando. Y nos invitan eternamente, como dicen los verso que cantan: Come Fly with Me… Ven a Volar conmigo", dice Marcelo Arce, quien presentará este espectáculo y con su estilo de divulgador nos mostrará a dos figuras enormes de la canción.

"Desfilarán los temas clásicos, sus hits. Y las rarezas. Entre ellas, la impresionante y gimnástica actuación ya muy, muy maduros, Sinatra y Gene Kelly ¡no se puede creer!. Solos, dúos (como con el Imponderable Tony Bennett: «canta mejor que yo» declaró). Con Elvis Presley, Judy Garland, Barbra Streisand, Liza Minelli, Ella Fitzgerald, Antonio Jobim (¡una Garota de Ipanema intimista e inolvidable!), con Sammy Davis Jr., Bing Crosby, Count Bassie", detalla el artista.

"Todo es poco para ubicar a Pavarotti. Que es –como lo bautizó Karajan-, 'La Voz del Sol'. ¡Por fin reaparecía allá a comienzos del ’60, una Garganta con el Color Mediterráneo, que se pensaba perdida para siempre! Surgió el Tenor del Milenio. Su Arte Magnífico y Natural nos trazará reorridos por arias y escenas. Célebres filmadas en diferentes épocas: La Bohème, Manon Lescaut, Tosca, Turandot, Pagliacci, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Aïda, Don Carlo, Rigoletto, Il trovatore,... La Alegría, la Danza, la Nostalgia y el Sentimiento de las Canzonettas como ‘O sole mio, Torna a Surriento, Mattinata, Rondine al nido, etc. Instantes conmovedores de la música sacra: Ave Maria, Requiem de Verdi", agrega Arce.