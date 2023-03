¿Marcelo Corazza con fotos de Julieta Poggio? La verdad del rumor que podría complicar a Telefe

Lo cierto es que, aunque existe la posibilidad de que Corazza haya tomado las fotos, aún no se puede comprobar esa acción, dado que ninguno de los acusados que se encuentran detenidos brindaron las contraseñas de sus celulares. Este trabajo de 'desencriptar' los dispositivos móviles le corresponde a la Policía, que ya trabaja en esa dirección.

De todos modos, al ingresar en la casa más famosa del país, los concursantes autorizan a que se les tomen fotos y graben durante las 24 horas, por lo que no habría delito en caso de que esas fotos existan, debido al consentimiento de la joven Poggio previo al comienzo del show. Cabe destacar que no sería igual si el productor detenido hubiese comercializado esas imágenes. Pero, tal como ya fue mencionado, aun no existe la posibilidad de verificar si esas fotos fueron tomadas o no, por lo que resta esperar al accionar de los investigadores.