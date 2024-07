El terrible accidente doméstico que sufrió Marcelo Polino: cómo está

polino accidente

"Hola Juan, te cuento de mi lesión en el tobillo. Tengo la misma lesión sin la billetera de Messi. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar y hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, dije 'me voy a poner un masajeador que tengo' que me lo había regalado Telefe para no estar contracturado mañana", comenzó diciendo Polino.

Asimismo, el mediático agregó: "Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tengo y lo dejé quince veinte minutos y empezó a molestar y al otro día me levanté y no podía caminar, se me había hinchado el pie y me dolía un montón".

Y concluyó: "El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia y tengo una distensión de ligamentos y estoy ahora con rehabilitación y bota con hielo".