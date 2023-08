Murió Silvina Luna: fuerte repudio a Marcelo Polino por burlarse de su "cola"

“Tiene problemas de salud pero auditiva, porque escuchó mal lo que le dije. Le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki, nada más, no dije nada ni de la enfermedad ni de lo que le pasaba. No hablé de la salud, salud es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki nada más”, le dijo el entonces jurado del certamen.

silvina luna marcelo polino

Tras conocerse la triste noticia de la muerte de Silvina Luna, fueron varios los usuarios que reflotaron este episodio, además de las duras respuestas que recibió Polino.

Más reacciones en redes sociales a Marcelo Polino por sus dichos contra Silvina Luna

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpeladodelatv%2Fstatus%2F1697313735046504755&partner=&hide_thread=false Nunca te olvides del imbécil de Marcelo Polino burlándose del culo de Silvina Luna pic.twitter.com/hYNn4o7blb — El Pelado de A24 (@peladodelatv) August 31, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FplexaleOK%2Fstatus%2F1697309739510616390&partner=&hide_thread=false Ahora sólo podemos exigir que la justicia sea aplicada a los responsables de esta evitable pérdida



Pero los ideales físicos instalados en la sociedad y en especial, la violencia estética de la televisión, son también culpables



Que #SilvinaLuna pueda descansar en paz pic.twitter.com/xTEj6TZj6u — Doron (@plexaleOK) August 31, 2023