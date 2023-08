Marcelo Polino se mostró furioso con Nicole Neumann por no haberlo invitado a su boda: "Yo la he defendido"

Las invitaciones comenzaron a ser enviadas, pero muchas figuras del espectáculo se sorprendieron al ver que no fueron tenidas en cuenta para la gran noche de la modelo. Entre ellos, se encuentra Marcelo Polino, quien se mostró indignado por el desaire de la ex de Fabián Cubero: "Nicole Neumann se casa, pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias".