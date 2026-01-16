Marcelo Tinelli rompe el silencio sobre su supuesta separación de Milett Figueroa: qué dijo

Seguidamente, el comunicador reveló la situación familiar del mediático: "'Yo estoy con mi familia en este momento', dijo Marcelo. Entiendo que la operación ha sido muy fuerte de algunos sectores, de algunos canales, de algunos periodistas también, de decir que la familia estaba totalmente enfrentada, que estaba todo en el peor momento, que no había una situación de reconciliación posible. Bueno, la cantidad de cosas que dijeron a raíz de la amenaza que recibió una de las hijas de Marcelo...", reveló Etchegoyen, asegurando que Tinelli se encuentra perfectamente bien con sus hijos.