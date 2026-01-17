Milett Figueroa rompió el silencio tras el rumor de ruptura con Marcelo Tinelli: qué dijo
La supuesta separación trascendió a partir de lo dicho por Pepe Ochoa en Bondi Live, donde afirmó que la iniciativa habría sido del conductor.
Las versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli generaron revuelo en el mundo del espectáculo. Ante ese escenario, la modelo decidió dar su versión de los hechos y despejar cualquier tipo de duda sobre su presente sentimental.
La aclaración llegó a través de Majo Martino, quien compartió en vivo en Sálvese Quien Pueda (América TV) el mensaje privado que recibió de Milett, luego de que Pepe Ochoa afirmara en Bondi Live que "la relación no daba para más". En ese intercambio, la modelo fue contundente respecto al vínculo que mantiene con el conductor.
“Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también””, leyó Martino al aire, llevando tranquilidad frente a las especulaciones que se habían instalado.
Lejos de alimentar versiones de crisis, Milett explicó que la distancia geográfica responde únicamente a cuestiones laborales. Según detalló, se encuentra trabajando fuera del país, pero su regreso ya está previsto: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.
En la misma línea, la modelo aseguró que Tinelli también se mostró desconcertado por los rumores y negó que exista algún conflicto entre ellos: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, expresó, desmintiendo cualquier tipo de separación.
De esta manera, Milett Figueroa dejó en claro su presente amoroso y cerró la polémica con una frase tajante: “Seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Marcelo Tinelli) también”.
Marcelo Tinelli rompe el silencio sobre su supuesta separación de Milett Figueroa: qué dijo
Un nuevo rumor rodea a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: otra vez, diversos medios hicieron trascender que ambos estaban separados y, por ello, el reconocido productor y conductor decidió salir al cruce de estas versiones.
En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen aportó información relevante al respecto, echando por tierra los rumores de ruptura: "Hoy separaron nuevamente a Tinelli de Milett Figueroa. Entiendo que hay una situación en Perú que marca un rumor muy fuerte con respecto al tema y yo hoy hablé con Tinelli", comenzó contando.
Y añadió: "Marcelo me deja en claro que no está separado de Milett. 'No estoy separado de Milett', me lo dijo varias veces, hablé por teléfono hoy con Marcelo".
Seguidamente, el comunicador reveló la situación familiar del mediático: "'Yo estoy con mi familia en este momento', dijo Marcelo. Entiendo que la operación ha sido muy fuerte de algunos sectores, de algunos canales, de algunos periodistas también, de decir que la familia estaba totalmente enfrentada, que estaba todo en el peor momento, que no había una situación de reconciliación posible. Bueno, la cantidad de cosas que dijeron a raíz de la amenaza que recibió una de las hijas de Marcelo...", reveló Etchegoyen, asegurando que Tinelli se encuentra perfectamente bien con sus hijos.
La frase más contundente del conductor ha sido "estamos bien, no hay ruptura" y, de esta manera, quedó claro que no hay crisis: "Evidentemente hay una parte del periodismo que no quiere que Milett y Marcelo estén juntos, que no les gusta que estén juntos, no sé por qué, la verdad es que hacen una pareja maravillosa", cerró Juan.
