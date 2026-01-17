Milett Figueroa rompió el silencio tras el rumor de ruptura con Marcelo Tinelli: qué dijo

De esta manera, Milett Figueroa dejó en claro su presente amoroso y cerró la polémica con una frase tajante: “Seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Marcelo Tinelli) también”.

Marcelo Tinelli rompe el silencio sobre su supuesta separación de Milett Figueroa: qué dijo

Un nuevo rumor rodea a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: otra vez, diversos medios hicieron trascender que ambos estaban separados y, por ello, el reconocido productor y conductor decidió salir al cruce de estas versiones.

En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen aportó información relevante al respecto, echando por tierra los rumores de ruptura: "Hoy separaron nuevamente a Tinelli de Milett Figueroa. Entiendo que hay una situación en Perú que marca un rumor muy fuerte con respecto al tema y yo hoy hablé con Tinelli", comenzó contando.

Y añadió: "Marcelo me deja en claro que no está separado de Milett. 'No estoy separado de Milett', me lo dijo varias veces, hablé por teléfono hoy con Marcelo".

Seguidamente, el comunicador reveló la situación familiar del mediático: "'Yo estoy con mi familia en este momento', dijo Marcelo. Entiendo que la operación ha sido muy fuerte de algunos sectores, de algunos canales, de algunos periodistas también, de decir que la familia estaba totalmente enfrentada, que estaba todo en el peor momento, que no había una situación de reconciliación posible. Bueno, la cantidad de cosas que dijeron a raíz de la amenaza que recibió una de las hijas de Marcelo...", reveló Etchegoyen, asegurando que Tinelli se encuentra perfectamente bien con sus hijos.

La frase más contundente del conductor ha sido "estamos bien, no hay ruptura" y, de esta manera, quedó claro que no hay crisis: "Evidentemente hay una parte del periodismo que no quiere que Milett y Marcelo estén juntos, que no les gusta que estén juntos, no sé por qué, la verdad es que hacen una pareja maravillosa", cerró Juan.

