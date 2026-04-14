Marcelo Tinelli se refirió al fin de su relación con Milett Figueora y precisó: "Lo decidimos en marzo"
Tras varios días de rumores y especulaciones, el empresario confirmó la ruptura con la modelo y destacó que la decisión fue tomada de común acuerdo.
Tras un período marcado por versiones cruzadas y especulaciones, Marcelo Tinelli hizo oficial el final de su relación con Milett Figueroa, el vínculo que había comenzado durante su participación en el Bailando 2023.
El conductor se refirió a su presente sentimental donde despejó dudas sobre la ruptura. "Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo", expresó, y remarcó que la decisión fue compartida, en contraposición a otras versiones. "De mi parte, fue en los mejores términos", agregó.
Qué dijo Milett sobre su separación de Tinelli
Por su parte, la modelo peruana también dio su versión en el programa Amor y Fuego, en medio de las repercusiones que generó la separación. "Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme", afirmó ante las cámaras.
"Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera", señaló Figueroa, quien dejó en claro su postura respecto al cierre de la historia. Además, pidió respeto en este momento personal.
La artista volvió a manifestar su malestar por los comentarios que circularon en redes sociales en torno a la ruptura. "No me gusta que se digan cosas que no son. Mi relación terminó a finales de marzo", insistió.
Antes de esta separación, la pareja había compartido distintos viajes y apariciones públicas, mostrando una relación que captó la atención mediática. Hoy, ambos continúan sus caminos por separado, manteniendo un vínculo cordial.
Un recuerdo del pasado de Tinelli
En paralelo, Graciela Alfano evocó su historia con Marcelo Tinelli y aclaró que ocurrió "muchos años antes del Bailando", cuando ambos estaban solteros. "Fue un service muy cortito", comentó la exvedette.
Durante una charla con Moria Casán en La mañana con Moria, la actriz relató una anécdota sobre aquel encuentro, en el que el conductor evitó ingresar por la puerta principal de su edificio: "Entró por el garaje y subió por la puerta de servicio, escondido y con paranoia".
En medio del relato, también apareció Norma, la empleada de Alfano, quien al ver al invitado decidió sumar una milanesa más al almuerzo. "Cuando Norma saca las milanesas, me viene a tocar la puerta y me pregunta por el señor. 'Tinelli ya se fue', le dije. Y ella me contestó: '¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!'", recordó entre risas.
Sin dar mayores detalles, Alfano fue contundente al definir ese vínculo: "Fue un service... una cosa muy cortita". Finalmente, dejó una reflexión sobre su mirada personal: "Yo la paso bien porque siempre me autogestiono, esté con quien esté".
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