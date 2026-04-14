Marcelo Tinelli se refirió al fin de su relación con Milett Figueora y precisó: "Lo decidimos en marzo"

Antes de esta separación, la pareja había compartido distintos viajes y apariciones públicas, mostrando una relación que captó la atención mediática. Hoy, ambos continúan sus caminos por separado, manteniendo un vínculo cordial.

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Un recuerdo del pasado de Tinelli

En paralelo, Graciela Alfano evocó su historia con Marcelo Tinelli y aclaró que ocurrió "muchos años antes del Bailando", cuando ambos estaban solteros. "Fue un service muy cortito", comentó la exvedette.

Durante una charla con Moria Casán en La mañana con Moria, la actriz relató una anécdota sobre aquel encuentro, en el que el conductor evitó ingresar por la puerta principal de su edificio: "Entró por el garaje y subió por la puerta de servicio, escondido y con paranoia".

En medio del relato, también apareció Norma, la empleada de Alfano, quien al ver al invitado decidió sumar una milanesa más al almuerzo. "Cuando Norma saca las milanesas, me viene a tocar la puerta y me pregunta por el señor. 'Tinelli ya se fue', le dije. Y ella me contestó: '¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!'", recordó entre risas.

Sin dar mayores detalles, Alfano fue contundente al definir ese vínculo: "Fue un service... una cosa muy cortita". Finalmente, dejó una reflexión sobre su mirada personal: "Yo la paso bien porque siempre me autogestiono, esté con quien esté".

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