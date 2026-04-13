Separados: Milett Figueroa confirmó que está "soltera" y lejos de Marcelo Tinelli

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El desgaste y el quiebre

Sin embargo, el 2026 trajo consigo las primeras señales de alarma. Los rumores de una crisis profunda se intensificaron el pasado 1 de abril, cuando Milett fue la gran ausente en el festejo de cumpleaños de Tinelli en Madrid.

Mientras el conductor celebraba rodeado de sus hijos, la modelo permanecía en Lima, alimentando las especulaciones sobre una ruptura.

Fuentes cercanas al entorno de la pareja sugieren que la relación sufrió un desgaste irreparable debido a dos factores clave:

Diferencias familiares: Las persistentes versiones sobre una tensa relación entre la modelo y las hijas del conductor.

Compromisos comerciales: Se cree que el anuncio de la ruptura se postergó estratégicamente para no afectar el lanzamiento del reality Los Tinelli en la plataforma Amazon Prime, donde la convivencia de la pareja es uno de los ejes centrales.

tinelli Milett Figueroa