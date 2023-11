Natalie Weber apuró a Marcelo Tinelli para que confirme su relación con Milett Figueroa

Cami homs y Natalie Weber.jpg

Tras este interrogante, Tinelli reaccionó: "¿Qué?, no se ni el número del teléfono, olvidate, no tengo ni idea".

Tras lo cual, la pareja de Mauro Zárate lo apuró: "¿Cúando lo vas a blanquear?", preguntó mirándolo a los ojos.

"No voy a blanquear algo que no es, ¿por qué tengo que blanquear un romance? Están todos con lo mismo: me llevo bien, la estoy conociendo, denme tiempo", dijo Tinelli entre risas.

¡MIRÁ EL MOMENTO!

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1722791975303180410&partner=&hide_thread=false Natalie Weber apuró a Marcelo para que blanquee su romance con Milett FigueroaCc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/94QtlYvIaB — América TV (@AmericaTV) November 10, 2023