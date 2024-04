Marcelo Tinelli opinó de la canción que le dedicó Tini Stoessel: “Hace bien que...”

"Con Alejandro, de mi parte, está todo más que bien. Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero en el momento que estuvo internado en la Trinidad, fue de las personas que más llamé a la directora y al director para ver cómo estaba de salud", comenzó diciendo Marcelo.

Y, agregó: "Más allá de lo que pueda haber pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada una de las familias, tanto la mía como la de él, de mi parte está todo más que bien".

Acto seguido, Tinelli se refirió específicamente a la estrella pop: "La admiro mucho como cantante, como profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado. Mis hijas la aman, ellas ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes".

"Me dijeron 'por favor, papá, ya está, ella necesita hacer esto, es un proceso que ella lo vivió'. Es totalmente entendible, lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. No me puede enojar eso a mí", sumó.

También expresó: "Lo que quiero es que le vaya bien. Estamos orgullosos de ella de verla en cualquier lugar del mundo. Le deseo lo mejor, siempre. Y es muy amiga de mis hijas también, no podría estar mal con ella".

"Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas de manera personal. Entonces cuando a uno le dicen algo, uno tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno", reflexionó el conductor del Bailando y agregó. "Si ella tuvo la necesidad de decirlo, sabrá por qué".

Por último, Tinelli confesó: "Hace bien que te la piquen un poco y en este caso mi relación con Alejandro está muy bien. No charlamos, pero nos hemos visto y dado un abrazo. Hemos hablado por teléfono por cosas del programa también”.