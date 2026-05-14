Quién sería el primer confirmado para el nuevo Bailando: "Le dio toda la carrera"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054668991285563730&partner=&hide_thread=false BUENAS NOCHES AMERICA VUELVE EL BAILANDO 2026



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De confirmarse, la participación de Occhiato podría marcar uno de los fichajes más resonantes de esta nueva etapa del programa, combinando el universo clásico del Bailando con una de las figuras más convocantes de la nueva generación.

Además, Ángel adelantó cómo sería el formato que imagina Tinelli para esta despedida. “Lo quiere hacer a fin de año. Un gran Bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla”, aseguró.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre la pantalla que tendría el ciclo, pero una cosa parece clara: el último Bailando ya empezó a moverse… y Nicolás Occhiato podría ser el primer gran nombre en decir presente.

Sin dudas, esta noticia generó un gran revuelo en redes sociales, ya que la gente comenzó a opinar al respecto. Sumado a que diferentes figuras del espectáculo ya empezaron a postularse para ser parte del histórico certamen de baile.