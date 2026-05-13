¿Se viene el regreso? El posteo de Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito que encendió las redes

La palabra de Ángel de Brito sobre el posible regreso del Bailando

Después del fuerte impacto que generó el posteo de Marcelo Tinelli en redes sociales, fue el propio Ángel quien decidió dar más detalles sobre lo que podría convertirse en uno de los regresos televisivos más comentados del año.

Durante su participación en Bondi Live, dentro del segmento Storytime, el conductor reveló cuál sería la idea que tiene Tinelli para esta nueva etapa del formato. “Quiere un Bailando más, el último. Me dijo que quiere hacer el Bailando final. The last dance, el último baile”, contó.

Además, adelantó que el proyecto ya estaría en movimiento y con nombres importantes sobre la mesa. “Ya lo llamó a Nicolás Occhiato y le dijo que estaría”, reveló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2054668991285563730&partner=&hide_thread=false BUENAS NOCHES AMERICA VUELVE EL BAILANDO 2026



De lunes a viernes sumate a #STORYTIME a partir de las 14hs con@nazarenavelez @barbiepucheta @alemaglietti pic.twitter.com/PNYgloWczj — Bondi (@bondi_liveok) May 13, 2026

Según explicó, la intención sería llevarlo a la pantalla hacia fin de año, con una edición especial y más breve que las anteriores. “Lo quiere hacer a fin de año. Un gran Bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla”, lanzó entre risas.

Para cerrar, De Brito aseguró que la producción ya estaría trabajando en la convocatoria de figuras fuertes para la pista. “Con participantes potentes, nuevos y viejos. Lo está armando”, sostuvo.

Como si fuera poco, más tarde reforzó la expectativa desde su cuenta de Instagram, donde compartió nuevas imágenes junto a Tinelli y escribió: “Se viene el último Bailando. ¿Qué parejas les gustaría en la pista? El jurado ya está listo”.