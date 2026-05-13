¿Se viene el regreso? El posteo de Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito que encendió las redes
El conductor subió una foto con un contundente mensaje que no tardó en generar una gran repercusión entre sus seguidores.
Marcelo Tinelli volvió a captar toda la atención en redes sociales tras compartir una imagen que rápidamente generó revuelo entre sus seguidores. El conductor publicó una historia en su cuenta de Instagram junto a Ángel de Brito y el mensaje no pasó inadvertido.
En la postal, ambos aparecen sonrientes frente a cámara, en un encuentro que despertó todo tipo de especulaciones. Pero fue la frase que acompañó la imagen la que terminó de encender la ilusión de los fanáticos: “Vuelve el Bailando”, escribió Tinelli, acompañado por emojis de corazón y fuerza.
La publicación no tardó en viralizarse y abrió una ola de comentarios sobre una posible vuelta de Bailando por un sueño, uno de los ciclos más exitosos y recordados de la televisión local.
No es casual que la imagen haya generado tanta repercusión. La relación entre Tinelli y De Brito está fuertemente ligada a la historia del programa, especialmente por el rol que el periodista ocupó durante años como una de las figuras más fuertes del jurado.
Por ahora no hubo confirmaciones oficiales sobre una nueva temporada, pero el simple posteo alcanzó para que el regreso del Bailando vuelva a instalarse con fuerza entre los fanáticos del espectáculo.
La palabra de Ángel de Brito sobre el posible regreso del Bailando
Después del fuerte impacto que generó el posteo de Marcelo Tinelli en redes sociales, fue el propio Ángel quien decidió dar más detalles sobre lo que podría convertirse en uno de los regresos televisivos más comentados del año.
Durante su participación en Bondi Live, dentro del segmento Storytime, el conductor reveló cuál sería la idea que tiene Tinelli para esta nueva etapa del formato. “Quiere un Bailando más, el último. Me dijo que quiere hacer el Bailando final. The last dance, el último baile”, contó.
Además, adelantó que el proyecto ya estaría en movimiento y con nombres importantes sobre la mesa. “Ya lo llamó a Nicolás Occhiato y le dijo que estaría”, reveló.
Según explicó, la intención sería llevarlo a la pantalla hacia fin de año, con una edición especial y más breve que las anteriores. “Lo quiere hacer a fin de año. Un gran Bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla”, lanzó entre risas.
Para cerrar, De Brito aseguró que la producción ya estaría trabajando en la convocatoria de figuras fuertes para la pista. “Con participantes potentes, nuevos y viejos. Lo está armando”, sostuvo.
Como si fuera poco, más tarde reforzó la expectativa desde su cuenta de Instagram, donde compartió nuevas imágenes junto a Tinelli y escribió: “Se viene el último Bailando. ¿Qué parejas les gustaría en la pista? El jurado ya está listo”.
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