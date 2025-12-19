Netflix: la producción que narra una historia real que sucedió en las Torres Gemelas

La película no solo muestra la tensión del acto, sino también la preparación meticulosa, la perseverancia del protagonista y el increíble coraje necesario para realizar una hazaña que ha quedado grabada en la historia. Con una dirección que combina suspenso, drama y emoción, este estreno se destaca como un imperdible dentro del catálogo de Netflix, cautivando tanto a críticos como a espectadores alrededor del mundo.

Reparto de "En la cuerda floja"

Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit)

Ben Kingsley (papá Rudy)

Charlotte Le Bon (Annie Allix)

James Badge Dale (Jean-Pierre)

Clément Sibony (Jean-Louis)

César Domboy (Jeff)

Benedict Samuel (David)

Ben Schwartz (Albert)

Tráiler de "En la cuerda floja"