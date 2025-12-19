Netflix: la producción que narra una historia real que sucedió en las Torres Gemelas
Esta película recién estrenada en Netflix se roba todas las miradas, destacándose entre las series y películas más comentadas del catálogo.
El catálogo de Netflix se renovó a mediados de 2025 con un aumento notable de series y películas, y uno de los estrenos que se volvió tendencia global es En la cuerda floja. Desde su incorporación, esta película estadounidense de 2015 ha capturado la atención de los usuarios y se mantiene entre las más comentadas.
Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, la historia sigue a Philippe Petit, un audaz equilibrista que desafió los límites al cruzar caminando sobre una cuerda suspendida entre las Torres Gemelas, en un acto que combinó valentía y precisión extrema.
Con nominaciones y premios por su intensa trama, la película ha sido aclamada por la crítica y muy recomendada por los suscriptores de Netflix. Su mezcla de drama, adrenalina y tensión la convierte en un imprescindible para quienes buscan historias emocionantes y memorables.
En la cuerda floja llegó a la plataforma el 1° de julio de 2025 y tiene una duración de 2 horas, ofreciendo una experiencia cinematográfica que no conviene perderse.
De qué trata "En la cuerda floja"
La reciente película de Netflix narra la historia de Philippe Petit, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, un audaz equilibrista que en 1974 puso su vida en riesgo al desafiar la muerte, cruzando caminando sobre una cuerda suspendida entre las icónicas Torres Gemelas.
La película no solo muestra la tensión del acto, sino también la preparación meticulosa, la perseverancia del protagonista y el increíble coraje necesario para realizar una hazaña que ha quedado grabada en la historia. Con una dirección que combina suspenso, drama y emoción, este estreno se destaca como un imperdible dentro del catálogo de Netflix, cautivando tanto a críticos como a espectadores alrededor del mundo.
Reparto de "En la cuerda floja"
- Joseph Gordon-Levitt (Philippe Petit)
- Ben Kingsley (papá Rudy)
- Charlotte Le Bon (Annie Allix)
- James Badge Dale (Jean-Pierre)
- Clément Sibony (Jean-Louis)
- César Domboy (Jeff)
- Benedict Samuel (David)
- Ben Schwartz (Albert)
Tráiler de "En la cuerda floja"
