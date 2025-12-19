Netflix: la conmovedora película sobre un perro y una familia que te va a hacer llorar
En esta ocasión, la plataforma sumó una producción de comedia y drama que ya se destaca por su carga emocional y por una historia ideal para ver en familia.
Se trata de una película estadounidense estrenada en agosto de 2025, que combina ternura, superación y vínculos inquebrantables. Con una duración de 1 hora y 49 minutos, esta propuesta se convirtió rápidamente en una de las más elegidas por los suscriptores que buscan una historia sensible y profunda.
Basada en una exitosa novela publicada en 2008, la película presenta un relato tan simple como poderoso, capaz de sacar sonrisas y también alguna que otra lágrima. Su trama gira en torno a una familia, sus desafíos cotidianos y un perro muy especial, que observa la vida con una mirada única.
De qué trata "Mi amigo Enzo"
La película que acaba de llegar a Netflix tiene como protagonista a Enzo, un perro inteligente y reflexivo que narra la historia desde su particular punto de vista. Su dueño es Denny Swift, un piloto de carreras que sueña con llegar a la Fórmula 1 y que enfrenta distintos obstáculos personales y profesionales.
A su lado está Eve, su esposa, quien acompaña y sostiene a la familia en los momentos más difíciles. A lo largo del film, Enzo se convierte en un testigo privilegiado del amor, la pérdida, la perseverancia y el sentido de la vida, demostrando que los animales también pueden ser grandes maestros.
La relación entre Denny y su perro es el eje central de una historia que emociona por su honestidad y por la manera en que retrata los lazos familiares y la fidelidad incondicional.
Reparto de "Mi amigo Enzo"
-
Kevin Costner (Enzo, el perro – voz)
Milo Ventimiglia (Denny Swift)
Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)
Kathy Baker (Trish)
Martin Donovan (Maxwell)
Gary Cole (Don Kitch)
McKinley Belcher III (Mark Finn)
Andres Joseph (Tony)
Tráiler de "Mi amigo Enzo"
