Netflix: la conmovedora película sobre un perro y una familia que te va a hacer llorar

En esta ocasión, la plataforma sumó una producción de comedia y drama que ya se destaca por su carga emocional y por una historia ideal para ver en familia.

Se trata de una película estadounidense estrenada en agosto de 2025, que combina ternura, superación y vínculos inquebrantables. Con una duración de 1 hora y 49 minutos, esta propuesta se convirtió rápidamente en una de las más elegidas por los suscriptores que buscan una historia sensible y profunda.

Basada en una exitosa novela publicada en 2008, la película presenta un relato tan simple como poderoso, capaz de sacar sonrisas y también alguna que otra lágrima. Su trama gira en torno a una familia, sus desafíos cotidianos y un perro muy especial, que observa la vida con una mirada única.

De qué trata "Mi amigo Enzo"

La película que acaba de llegar a Netflix tiene como protagonista a Enzo, un perro inteligente y reflexivo que narra la historia desde su particular punto de vista. Su dueño es Denny Swift, un piloto de carreras que sueña con llegar a la Fórmula 1 y que enfrenta distintos obstáculos personales y profesionales.

A su lado está Eve, su esposa, quien acompaña y sostiene a la familia en los momentos más difíciles. A lo largo del film, Enzo se convierte en un testigo privilegiado del amor, la pérdida, la perseverancia y el sentido de la vida, demostrando que los animales también pueden ser grandes maestros.

La relación entre Denny y su perro es el eje central de una historia que emociona por su honestidad y por la manera en que retrata los lazos familiares y la fidelidad incondicional.

Reparto de "Mi amigo Enzo"

  • Kevin Costner (Enzo, el perro – voz)

  • Milo Ventimiglia (Denny Swift)

  • Amanda Seyfried (Avery “Eve” Swift)

  • Kathy Baker (Trish)

  • Martin Donovan (Maxwell)

  • Gary Cole (Don Kitch)

  • McKinley Belcher III (Mark Finn)

  • Andres Joseph (Tony)

Tráiler de "Mi amigo Enzo"

Embed - MI AMIGO ENZO | Primer Tráiler Doblado | Próximamente - Solo en cines

