Marco Antonio Solis debió reprogramar sus shows en Buenos Aires: el motivo y cuándo serán

"Ante la activación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EVENTOS MASIVOS DESARROLLADOS AL AIRE LIBRE ANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, debido a la alerta amarilla de tormenta con peligro de tormenta eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento que rige para la ciudad de Buenos Aires, queremos informar que el show de Marco Antonio Solís, programado para hoy, viernes 14 de febrero en el Estadio GEBA, se reprograma para mañana, sábado 15 de febrero en el mismo estadio en el mismo horario", comenzaron diciendo.

Embed - Foggia on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL Ante la activación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EVENTOS MASIVOS DESARROLLADOS AL AIRE LIBRE ANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, debido a la alerta amarilla de tormenta con peligro de tormenta eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento que rige para la ciudad de Buenos Aires, queremos informar que el show de Marco Antonio Solís, programado para hoy, viernes 14 de febrero en el Estadio GEBA, se reprograma para mañana, sábado 15 de febrero en el mismo estadio en el mismo horario. Las entradas ya adquiridas para hoy 14 de febrero son válidas para la nueva fecha de función de mañana 15 de febrero y no requieren ningún cambio adicional. Asimismo, el concierto originalmente previsto para el sábado 15 de febrero se reprograma para el 24 de noviembre en el Movistar Arena. La metodología de canje de entradas será informada la semana del 17 de febrero. Para quienes no puedan asistir debido a la reprogramación, la devolución de entradas estará disponible a través de la ticketera TicketFlash y se informará por correo electrónico a los compradores de la metodología definida. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión. Estamos comprometidos con su seguridad y bienestar. ¡Nos vemos pronto!"