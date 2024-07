Marcos Carnevale presentó "Goyo", la nueva película de Netflix: "Nico entendió el papel al instante"

Goyo.jpg Foto: (Netflix)

Con una sonrisa inmensa y siempre simpático, Marcos Carnevale comenzó hablando del proceso de creación de "Goyo" y, también cómo se siente con este estreno. En exclusiva con minutouno.com expresó: "Estoy muy feliz, es una película muy personal, que tiene que ver mucho conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo en este momento de mi vida quiero contar, decir". Luego de esto, agregó: "Es una película que vengo craneando hace ya unos años, pero que me decidí hace dos a sentarme frente a la computadora y escribirla".

Tras esto, afirmó: "Quizás haya sido la primera película que me senté a escribir sin expectativas de hacerla. Me senté a escribir con total libertad. De hecho, el primer guion tenía como 200 páginas, no le di una estructura acabada de guion, con lo cual era un guion imposible de filmar, te imaginas que era una película de 3hs". Después de esto, explicó: "Una vez que la tuve sentí que había una película, sentí que había un personaje importante y de riesgo. Sentí que tenía que sumar gente a la causa y, de hecho, sumé gente con la que yo había trabajado en ´Anita´que me ayudaron mucho en la primera etapa del guion y después sumé más gente que, incluso tienen la condición y pertenecen al espectro como Alejandro Orlandis que me ayudó muchísimo en la construcción de Goyo".

"Después también me ayudó mucho en el armado de Goyo ya con Nicolás incorporado al proyecto", dijo en exclusiva con minutouno.com y continuó: "A Nicolás no lo conocía, sí sabía de su capacidad de composición, que siempre está componiendo personajes, nunca va a pelo como él mismo y eso me parecía que era interesante, pero también estaba el riesgo de que, de pronto, el virtuosismo de un actor sea un elemento distractivo para el cuento que uno quiere contar". En este sentido, aseguró: "La gente a veces se queda con que ´uy, qué buen actor´y la historia pasa a segundo plano, entonces había que buscar un perfecto equilibrio entre las dos cosas. Pero me topé con un tipo altamente responsable y dedicado".

Fue tras esto cuando contó cómo fue su primer encuentro con Furtado y cómo fueron, poco a poco, creando a Goyo. "Nos encontramos en Madrid, ya con el guion leído y él había entendido exactamente el Goyo que yo tenía en la cabeza, que eso es muy difícil porque está escrito en un papel, pero de ahí a que vos puedas visualizar lo mismo que yo había visualizado, es bastante improbable. Bueno, él lo había visualizado y me sorprendió completamente", contó emocionado y declaró: "Así que lo que teníamos que hacer era pulirlo y, a partir de ahí, se armó una química y nos convertimos en dos grandes compañeros que capitaneamos toda la película".

Asimismo, Carnevale también hizo mención al resto del elenco y su forma de trabajar en esta película: "Todos se comprometieron a hacer personajes, sobre todo las mujeres, sobre todo Cecilia y Soledad, que eran bastante imperfectos porque son personajes que, de pronto, no tienen una salida airosa en la película". Por estas declaraciones, ante mintuouno.com aclaró: "Ahí hay una madre (Cecilia Roth) quien se reconoce que no puede ser madre y ellas le pusieron toda la entereza sin ponerle la defensa que a veces, a nivel persona, le ponen los actores a los personajes para que salga más airoso de las películas".

"Estoy fascinado, la verdad es que yo estoy muy contento y, siento que independientemente, es linda la película y que hace bien al alma cuando la ves. Te aporta una mirada, te porta una pregunta, te dice ¿estaré mirando bien? porque a lo mejor hay que mirar un poquito más como mira Goyo, sin prejuicios, más desprendido de todo, más amoroso, más aceptando que todos somos imperfectos y que está bien así. Que el cuento ese de la perfección que nos cuentan desde chiquitos, es todo un bullshit que no sirve para nada y que lo único que hace es esclavizarte y hacerte infeliz", afirmó Carnevale.

Por otro lado, Marcos después profundizó en el trabajo que tuvo junto a Nicolás Furtado, quien hace en este film uno de los mejores papeles de su carrera. "Mira, hay una zona que no te la puedo racionalizar, no te la puedo explicar. Se armó una química entre él y yo en la que él entendió lo que yo había escrito y lo que tiene él es que, en su trabajo, como actor, de composición él entra en una zona que no es racional. Él no está pensando en su gestualidad, no está pensando en cómo camina, no está pensando en cómo habla, él entra en una zona y, una vez que pactamos todo eso, que primero lo miramos (..) Imaginate que estábamos en Madrid y salíamos a caminar como caminaba Goyo y lo peinábamos como en la película, le poníamos una camisa grandota y salíamos a comer, a comprar cosas y vivíamos un poquito como el personaje descubriéndolo, a ver cómo era", espetó.

Luego de estas declaraciones, Marcos Carnevale agregó: "Una vez que lo internalizó, él entra en una zona en la que aparece Goyo, no tiene que pensar nada. Por eso se ve real, porque quizás el peor pecado que hubiéramos cometido en esta película es que se viera actuado, que vos le veas el truco, que le veas el artilugio de decir ´uy, está poniendo esa voz´". En este sentido, hizo una explicación sobre cómo es el trabajo de un actor: "Cuando el actor actúa es donde aparece la mentira porque ves la actuación, justamente. Te lo tenes que creer, tenes que ver que él es así y cuando ves Goyo, por momentos crees que este pibe existe porque no se le rompe en toda la película".

"Además, pensa que una película empieza un día con un Goyo recién armadito, está fresquito y a las siete semanas el Goyo ya está consolidado. Pero cuando vos ves la película, a lo mejor la escena uno que yo filmé en el día uno, está casi promediando la película, es decir, que tranquilamente podrías ver un Goyo más verde porque no se filma cronológicamente", destacó el director. De todas maneras, también destacó: "Lo que hace Nicolás está coherente de principio a final".

En ese sentido, también hizo referencia a lo que fue la puesta en escena y la creación de algunos momentos, como la escena más emblemática del subte cuando Goyo tiene un ataque de pánico. "Primero, hay parte del guion en la que yo generé un ataque de pánico, yo tuve alguna vez un ataque de pánico, con lo cual conozco la sensación, entonces a partir de ahí, si vos tenes la experiencia, podes escribirla, sino es medio difícil", dijo ante minutouno.com.

Asimismo, ahondó en el tema y contó: "Después Nico (Furtado), también experimentó en algún momento algo así, entonces lo puede interpretar. Así que yo la escribí la escena, hice un principio y un final, hice como tres actos dentro de lo que es el viaje en el subte, donde él entra con un objetivo, le sobreviene el pánico y se desenlaza de la peor manera, entonces tiene que bajar porque no puede cumplir su cometido". Tras esto, hizo una ardua declaración sobre el tema: "Así se lo conté a Nico, así lo leyó Nico y así lo fuimos transitando. La filmamos en tres noches esa escena, en dos subtes distintos, en estaciones distintas, con muchos extras y con mucho cuidado porque Nico entraba en zonas muy delicadas a nivel emocional, donde no podía someterlo a 20 tomas, así que teníamos todo muy pactado".

Pero, por si esto fuera poco, también Carnevale detalló cómo fue, más allá del sentimentalismo de la escena, el proceso de filmación: "Toda la película fue filmada con mucha precisión, sabiendo exactamente qué íbamos a hacer en cada escena. No saltamos nunca al aire de la improvisación, nunca entramos ahí y fue una escena, la del subte, que está toda dibujada. Está hecha plano por plano sabiendo qué instancia íbamos a filmar y, ya te digo, se hizo en trasnoches y, además, guardamos el pico más alto emocional para la última noche que Nico dio la vida y quedó acabado, cuando terminó esa escena lo mandé a la casa".

"Esa escena (la del subte) no sólo cuenta objetivamente lo que está ocurriendo en el subte, que es un tipo que tiene un ataque de pánico y se baja, sino que está contada desde adentro. Es lo que él ve que estaba ocurriendo, es decir, toda esa cosa exacerbada del vagón, de los ruidos, de la ausencia del sonido real y sonidos internos, de los acústicos que aparecen, de la visión periférica, bueno todo el caos que implica el ataque de pánico", explicó. Y, al mismo tiempo, destacó: "El espectador se asfixia viendo la escena, le pasa, quiere que termine".

Por último explicó por qué la elección de crear un personaje con Asperger y mostrar sus sentimientos tan internos. "Primero, nosotros siempre hacemos todo con respeto, como todas las películas que he hecho. En todas las películas yo trato sobre las diferencias y sobre la mirada, a mi criterio, equivocada que tenemos de las diferencias. Estamos siempre como señalando al diferente, discriminándolo, diciéndole que es enano, viejo o cuadripléjico o tenes Asperger, o lo que sea", afirmó.

"Y después elijo eso porque yo me siento diferente, yo me siento un Goyito. Yo soy un pibe que, bueno, hago cine, ya soy diferente, ¿qué queres que te diga? Sino sería dentista o arquitecto, sería algo más normal. Pero bueno, desde chiquito que me siento así y siento que tengo una mirada diferente a la generalidad y me molesta cuando la gente señala, discrimina o juzga", dijo después.

"Somos muy juzgadores, tenemos mucho el efecto Twitter encima de juzgar y decir cualquier cosa, adjetivar libremente, para bien o para mal. No me gusta eso, me parece que todos somos imperfectos, que todos somos un poquito Goyo, un poquito enanos, un poquito viejos y que no tenemos autoridad moral para estar señalando a nadie y creo que si somos un poco más discretos, más callados y nos aceptamos como viene la mano, que todos somos imperfectos, sin excepción, cuando entendes eso empezas a tolerar y a querer al resto de la humanidad. Yo creo que la única salida es esa, el querernos como somos, imperfectos, que es lo que dice Goyo: TODOS SOMOS UN POQUITO IMPERFECTOS, EVA MONTERO", cerró Marcos Carnevale en una entrevista emocionante y profunda con minutouno.com