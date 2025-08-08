Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: los saludos de los ex Gran Hermano

marcos ginocchio 2

Los saludos de los ex Gran Hermano a Marcos Ginocchio

Desde el otro lado de la vereda del reality, el ganador de la undécima edición, Bautista Mascia, le dedicó un “Grande primotee. Un ejemplo”, refuerzo palpable del vínculo entre quienes compartieron sueños parecidos.

De hecho, algunos de sus compañeros de la casa dejaron sus saludos. Nacho Castañares, exfinalista y amigo, eligió una sencillez rotunda: “Increíble”, acompañado de aplausos. Walter Alfa Santiago, histórico habitante de la casa, sumó: “¡Felicidades! ¡Te quiero Marquitos!” y también se sumó Daniela Celis: “Vamooo Dc. Felicidades Primoooooo!“.

Quien no pasó por el saludo virtual fue su ex Juli Poggio, el gran shippeo de esa edición, aunque sí lo hizo su madre, Pato Destefani: ”Grande Primo, felicitaciones", le dedicó a su exyerno.