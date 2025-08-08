Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: los saludos de los ex Gran Hermano
El ganador de Gran Hermano 2022/23 celebró un hito personal muy esperado cerrando formalmente una etapa que venía construyendo con mucho esfuerzo y dedicación.
Después de diez meses de haber finalizado sus exámenes finales, Marcos Ginocchio vivió una emotiva ceremonia en la Universidad Católica de Salta, donde recibió su título de abogado acompañado por sus compañeros de cursada, profesores y autoridades.
Alejado del foco mediático que trajo su paso por el reality, esta vez el joven volvió a captar la atención con un logro académico que simboliza una nueva etapa en su vida. Con un traje sobrio, sin flashes ni cámaras, compartió su felicidad a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo constante de sus seguidores y destacando la importancia de este momento.
“Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió junto a fotos tradicionales de festejo universitario, donde no faltaron harina, huevos y abrazos, en una celebración típica que refleja el cierre de un ciclo.
Entre quienes lo acompañaron en el festejo también estuvo Mora, la perra que adoptó tras salir de Gran Hermano, símbolo de los nuevos caminos de afecto y estabilidad que encontró.
La dedicatoria de Marcos no se limitó a las redes: recibió saludos y felicitaciones de sus excompañeros del reality, que se sumaron a la alegría por su gran avance personal y profesional.
Los saludos de los ex Gran Hermano a Marcos Ginocchio
Desde el otro lado de la vereda del reality, el ganador de la undécima edición, Bautista Mascia, le dedicó un “Grande primotee. Un ejemplo”, refuerzo palpable del vínculo entre quienes compartieron sueños parecidos.
De hecho, algunos de sus compañeros de la casa dejaron sus saludos. Nacho Castañares, exfinalista y amigo, eligió una sencillez rotunda: “Increíble”, acompañado de aplausos. Walter Alfa Santiago, histórico habitante de la casa, sumó: “¡Felicidades! ¡Te quiero Marquitos!” y también se sumó Daniela Celis: “Vamooo Dc. Felicidades Primoooooo!“.
Quien no pasó por el saludo virtual fue su ex Juli Poggio, el gran shippeo de esa edición, aunque sí lo hizo su madre, Pato Destefani: ”Grande Primo, felicitaciones", le dedicó a su exyerno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario