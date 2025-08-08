Julieta Prandi, antes del veredicto contra su exmarido: "No quiero estar muerta dos veces"
La modelo y conductora brindó un testimonio estremecedor durante la segunda audiencia del proceso judicial por abuso sexual, y pidió justicia por ella y otras víctimas.
En la segunda jornada del juicio contra su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi habló con el corazón en la mano ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, dejando una profunda impresión en todos los presentes. La reconocida modelo y conductora, visiblemente afectada, rompió el silencio en un momento clave de la causa que la tiene como víctima de abuso sexual.
Prandi fue una de las últimas en dar su testimonio y lo hizo con una carga emotiva que conmovió a la sala. “Esto no tiene que ver con dinero ni con bienes materiales. Yo he trabajado desde los 15 años para todo lo que tengo”, expresó con firmeza.
Con lágrimas y voz quebrada, señaló que no busca “un palacio, un coche, ni nada de eso”, sino justicia para ella y para todas las mujeres a las que representa en este proceso.
Durante su alegato, denunció la constante revictimización que sufren quienes atraviesan situaciones de violencia de género: “Estamos cansadas de que nos traten como mentirosas y de tener que repetir una y otra vez lo que nos pasó”, afirmó, visiblemente dolida. “Eso es humillante y doloroso. No se lo deseo a nadie”, añadió.
Julieta Prandi conmovió a todos en el juicio contra Claudio Contardi
El momento más desgarrador llegó cuando pidió: “Lo único que le pido a la Justicia es que me dejen vivir en paz”. Y con una advertencia clara, señaló: “Si hasta que haya condena, sepan que esa persona es capaz de cualquier cosa. No creo que se manche las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan; si no, serán responsables de lo que pase”.
En paralelo, desde Tribunales, la periodista Mariela López Brown informó para C5N que los alegatos finales de Claudio Contardi fueron breves y orientados a defender su honor, buscando limpiar su nombre “por él y por sus hijos”. La expectativa ahora se centra en el veredicto, que se espera para el próximo miércoles.
Tras la audiencia, el abogado de Prandi, Javier Baños, confirmó que el tribunal decidió otorgarle una custodia permanente para garantizar su seguridad hasta la próxima audiencia. “Confío plenamente en la Justicia”, agregó el letrado, en un contexto donde la protección a la víctima se torna fundamental.
