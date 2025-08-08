Julieta Prandi, antes del veredicto contra su exmarido: "No quiero estar muerta dos veces"

prandi

En paralelo, desde Tribunales, la periodista Mariela López Brown informó para C5N que los alegatos finales de Claudio Contardi fueron breves y orientados a defender su honor, buscando limpiar su nombre “por él y por sus hijos”. La expectativa ahora se centra en el veredicto, que se espera para el próximo miércoles.

Tras la audiencia, el abogado de Prandi, Javier Baños, confirmó que el tribunal decidió otorgarle una custodia permanente para garantizar su seguridad hasta la próxima audiencia. “Confío plenamente en la Justicia”, agregó el letrado, en un contexto donde la protección a la víctima se torna fundamental.