Cómo reaccionó Marcos Ginocchio a la confirmación del supuesto romance con Julieta Poggio

En una entrevista con LAM, la modelo acudió a la sinceridad brutal, a la honestidad absoluta y contó: “Terminó todo bien, sí, re. Ya está, se confirmó y se murió en el mismo momento. Por respeto a él y por todo lo que pasamos prefiero no contarlo”.

Marcos Ginocchio estaría muy enojado con Juli Poggio

El cimbronazo por la revelación de ese oculto noviazgo continúa latente en el inconsciente colectivo, porque todo el mundo desea conocer más detalles, como la extensión de ese periodo de pasión, cómo fue la primera noche, en qué lugares se reunían para evitar las miradas curiosas.

Juan Etchegoyen contó en su programa que al modelo no le gustó que su ex compañera de reality salga a ventilar cosas privadas.

Marcos Ginocchio

“Ustedes saben perfectamente que Marcos tiene un perfil distinto al de Julieta. Ella entiende por ahí más el juego o quizás es un tema de perfiles de personalidad. Julieta sale a dar declaraciones sin el consentimiento de Marcos, olvídense si lo que dice Juli es mentira o verdad, piensen en que una persona diga algo sobre otra sin que ese ser sepa, eso es lo que a mi me dicen que al ganador de GH le molestó”, contó el periodista.

Y agregó: “Lo que me aseguran que le dijo a Marcos a ella después fue algo así como ‘para qué confirmas algo, me parece totalmente innecesario’”.

“Marcos siente que los dichos de Juli no suman sino al contrario le restan. Él no tiene ganas de aparecer en portales con cosas de su vida sino que quiere tener un perfil netamente profesional, no le interesa el tema privado y me decían también que en su momento con los rumores también se lo había dejado en claro a Juli, cosa que ella no entendió se ve o no quiso entender”, aseguró Etchegoyen.

Y concluyó: “Y te agrego algo que también me indicaban desde el riñón íntimo del modelo, esto que dijo Julieta quebró por completo la amistad que podían llegar a tener aunque entiendo que esto no lo dirán públicamente. Marcos siente que ella cruzó un limite desde los códigos”.