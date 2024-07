Marcos Ginocchio cumplió la promesa que le hizo a Julieta Poggio en Instagram

En ese momento Marcos no estaba en Buenos Aires, sino que se encontraba en Salta rindiendo finales de abogacía. Tal es así que no pudo estar en el estreno, pero de todas maneras le prometió ir a verla apenas terminara ¡y cumplió!

Así lo dejó en evidencia la misma Poggio quien, tras su última presentación, compartió una foto con Marcos en sus historias de Instagram. Aunque, para desilusión de los fans, no estaban solos, sino también con la presencia de Nacho Castañares.

"Gracias por venir. Los amo", escribió Poggio junto a la foto. Ante esto, Marcos reposteó su historia y escribió: "Increíble show". Por su parte, Nacho hizo lo propio y felicitó a una de sus mejores amigas desde su salida de Gran Hermano.

Hay que destacar que, con esta publicación, Julieta no solamente dejó en evidencia su buena relación con su ex, sino también con Nacho. Al parecer la relación de este último con Coti Romero no afectó su buena amistad.

La relación de Marcos y Julieta:

Desde su paso por Gran Hermano, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron shippeados por los fans. Sin embargo, durante el certamen no pasó nada entre ellos ya que ella se encontraba en pareja.

Pero, una vez salidos del show y teniendo en cuenta que ella se separó, tuvieron un breve romance a escondidas del público el cual terminó en una gran amistad.