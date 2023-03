La primera salida de Marcos Ginocchio después de Gran Hermano: fue a ver Tootsie

Con un Lola Membrives colmado, el actor no tardó en descubrir que, entre el público de este jueves, se encontraba el joven salteño tan querido por los televidentes argentinos. Inmediatamente, el protagonista del show se dirigió al estudiante de Derecho: "Marcos quiero que sepas que esta no es una historia real", bromeó entre risas. Luego agregó: "Muchas gracias por estar acá, me encanta que hayas venido y me encanta que hayas ganado".

En ese momento, el público presente hizo sentir una lluvia de aplausos para quien supo ganarse el corazón de todos en la casa más famosa del país. Bajo el grito de "aguante Salta", Vázquez inició la presentación ante la sonrisa del ganador del reality show.

Una vez terminada la función, el joven de 23 años salió del teatro y se subió a un vehículo rápidamente, junto a sus hermanos, mientras la gente no paraba de tomarle fotos.