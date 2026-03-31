Aseguran que hubo un impactante grito desde el exterior dirigido a Andrea del Boca: "Chorra"

Embed - "CHORRA": EL GRITO DEL AFUERA CONTRA ANDREA DEL BOCA

La contundente postura del cuñado de Andrea del Boca sobre su paso por Gran Hermano

Andrea del Boca se convirtió en una de las protagonistas indiscutidas de la edición dorada de Gran Hermano emitida por Telefe, mostrando con los días su carácter y la sólida trayectoria que respalda su carrera.

Luego de un cruce tenso con Sol relacionado con la comida en la casa, donde la actriz fue minimizada por su pasado en las telenovelas, su cuñado Enrique Torres –autor de muchas de las producciones que ella protagonizó– salió a dar su opinión públicamente. Su intervención no solo respaldó a Andrea del Boca, sino que también defendió el valor cultural del género televisivo que la consagró.

Torres, periodista, guionista y productor, compartió un mensaje extenso en redes sociales donde resaltó la relevancia de las soap operas, incluso citando al filósofo italiano Umberto Eco para subrayar su impacto cultural.

Posteriormente, fue entrevistado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos mediante videollamada. Durante el encuentro, Torres abordó los rumores sobre un supuesto distanciamiento familiar y opinó sobre la participación de Andrea en el reality. Al ser consultado por Pallares sobre la versión que indicaba que “ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea”, Torres respondió: "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires".

El cuñado de la actriz negó cualquier conflicto adicional: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".

Torres aclaró además que convive desde hace casi 43 años con Anabella, hermana de Andrea, y que junto a ella y su hermano Adrián mantienen una relación cercana y se ocupan del cuidado de su madre.

Con estas declaraciones, desestimó las versiones que sugerían que Andrea reclamaba responsabilidades familiares: "Son muy unidos", afirmó, cerrando cualquier especulación sobre conflictos internos.