Yanina Latorre mandó al frente a Andrea del Boca: "Vio a su familia y cerró un nuevo contrato en Gran Hermano"

En paralelo, el presente de la actriz en el juego tampoco sería el más favorable. Con tensiones en la convivencia y algunas dificultades para adaptarse a las recomendaciones médicas dentro del encierro, su continuidad en el reality aparece envuelta en incertidumbre y bajo la atenta mirada del público.

Este tema, como suele ocurrir, fue debatido intensamente en las redes sociales, ya que los usuarios dudan que la actriz haya estado aislada y sin recibir información del juego.