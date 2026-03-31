Yanina Latorre mandó al frente a Andrea del Boca: "Vio a su familia y cerró un nuevo contrato en Gran Hermano"
La conductora puso en duda los motivos de la salida temporal de la actriz de la casa y lanzó fuertes declaraciones que generaron revuelo.
El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica luego de las explosivas declaraciones de Yanina Latorre, quien cuestionó la versión oficial sobre su salida momentánea del programa.
Días atrás, la actriz había abandonado la casa por un problema de salud, luego de sufrir un pico de presión que derivó en su traslado a un centro médico. Sin embargo, la explicación comenzó a generar dudas tras lo expuesto por Latorre en su programa, donde deslizó que la situación no habría sido tan clara como se comunicó inicialmente.
En ese contexto, la panelista fue contundente al sembrar sospechas sobre el aislamiento que debía cumplir la participante: "No estuvo aislada", afirmó sin rodeos, poniendo en tela de juicio el cumplimiento de las reglas del reality.
Pero no se quedó ahí. Fiel a su estilo, redobló la apuesta y lanzó una acusación aún más fuerte: "Todo chamuyo. Vio a su familia y cerró contrato por un mes más", sugiriendo que la salida habría sido utilizada con otros fines ajenos a lo estrictamente médico.
Mientras tanto, dentro de la casa, Del Boca había explicado a sus compañeros que su ausencia se debió a una internación de varios días por un cuadro de hipertensión y problemas gastrointestinales. Sin embargo, los dichos de Latorre instalaron un manto de duda que rápidamente se trasladó a las redes sociales.
En paralelo, el presente de la actriz en el juego tampoco sería el más favorable. Con tensiones en la convivencia y algunas dificultades para adaptarse a las recomendaciones médicas dentro del encierro, su continuidad en el reality aparece envuelta en incertidumbre y bajo la atenta mirada del público.
Este tema, como suele ocurrir, fue debatido intensamente en las redes sociales, ya que los usuarios dudan que la actriz haya estado aislada y sin recibir información del juego.
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