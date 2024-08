Revelan el viaje secreto de la China Suárez con Marcos Ginocchio

Etchegoyen sumó: “Seguramente a partir de esto digan que son amigos si es que dicen algo, a mí me cuesta creer que sean amigos entrañables. A mí me hablan de una relación que crece a pasos agigantados, me cuentan que Marcos tiene un vínculo hermoso con los hijos de Eugenia y que está todo dado para dar ese paso que muchos esperan ver que tiene que ver con un noviazgo”.

“La China viajó a Miami y luego viajó él, se tomaron las medidas necesarias para que nadie se entere. Estuvieron viviendo en lugares distintos para no levantar el avispero, pero estaban todo el día juntos en familia me atrevería a decir, con todo lo que esto implica”, continuó. “Y quiero recordarles también para los desprevenidos que esto no arranca ahora, viene desde diciembre pasado esta historia cuando te conté acá en este lugar lo que había sucedido en México en un viaje laboral que hicieron con la agencia que los representa”, cerró Etchegoyen.

Todos los detalles del viaje secreto de la China Suárez con Marcos Ginocchio

china suarez marcos gianoccio