Margarita en Vivo volverá con un show único: los detalles de una presentación especial
Tras una temporada récord con localidades agotadas y miles de espectadores, la producción creada por Cris Morena despedirá el 2026 con una experiencia renovada.
Después de convocar a más de 230.000 espectadores a lo largo de 28 funciones completamente agotadas, Margarita en Vivo se prepara para dar un nuevo paso en su recorrido. El espectáculo cerrará el año con una presentación especial que buscará llevar la experiencia a una escala inédita, en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.
La cita será el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, donde el público podrá disfrutar de una propuesta completamente renovada. Además del show principal, la jornada incluirá distintas actividades previas, espacios gastronómicos y experiencias pensadas para que las familias vivan una celebración que comenzará desde la apertura de puertas.
Una experiencia renovada para despedir el año
El espectáculo contará con más de 30 canciones que recorrerán algunos de los momentos más recordados del universo creado por Cris Morena, junto con temas de la nueva etapa de Margarita. A eso se sumará una puesta artística inédita, con nuevas coreografías, vestuario, escenografía y un diseño especialmente adaptado para el Campo Argentino de Polo.
La propuesta no estará centrada únicamente en el concierto. Antes del inicio del show, el predio ofrecerá activaciones, espacios recreativos y una variada oferta gastronómica para transformar la jornada en una experiencia integral que acompañe el clima festivo del cierre de año.
El anuncio llega luego de una temporada histórica, con 14 funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires y otras 14 presentaciones en Tecnópolis, un recorrido que consolidó el fenómeno de Margarita en Vivo y confirmó la vigencia del universo de Cris Morena entre distintas generaciones.
Cuándo comienza la venta de entradas
Las entradas podrán adquirirse en una preventa exclusiva para clientes Santander desde el lunes 3 de agosto a las 12, con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad.
La venta general comenzará el martes 4 de agosto, también desde las 12, a través de All Access, con todos los medios de pago disponibles y el mismo beneficio de financiación para quienes utilicen tarjetas de crédito Santander.
Con este nuevo desafío, Margarita en Vivo buscará despedir el año con una gran celebración al aire libre, reuniendo música, emoción y la magia de una historia que continúa creciendo.
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