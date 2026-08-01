Margarita en Vivo volverá con un show único: los detalles de una presentación especial

Cuándo comienza la venta de entradas

Las entradas podrán adquirirse en una preventa exclusiva para clientes Santander desde el lunes 3 de agosto a las 12, con la posibilidad de financiar la compra en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito de la entidad.

La venta general comenzará el martes 4 de agosto, también desde las 12, a través de All Access, con todos los medios de pago disponibles y el mismo beneficio de financiación para quienes utilicen tarjetas de crédito Santander.

Con este nuevo desafío, Margarita en Vivo buscará despedir el año con una gran celebración al aire libre, reuniendo música, emoción y la magia de una historia que continúa creciendo.