Milo J lanzó Live from NPR's Tiny Desk, el EP que revive su aclamada sesión en vivo
El trabajo reúne las interpretaciones que el artista realizó en el reconocido ciclo musical y llega en la previa de su esperado debut en Estados Unidos.
Luego de protagonizar una de las sesiones más celebradas del año en NPR Tiny Desk, Milo J volvió a poner el foco en aquel momento con el lanzamiento de Live from NPR's Tiny Desk, un EP que reúne las siete canciones interpretadas durante esa presentación y que permite revivir una actuación que rápidamente se convirtió en un fenómeno entre el público.
El estreno llega en un momento de fuerte proyección internacional para el cantante argentino. Mientras el video de su paso por Tiny Desk acumula millones de reproducciones y continúa sumando repercusión, el artista se prepara para un nuevo desafío: su primera presentación en Estados Unidos, prevista para este sábado en Nueva York.
Una sesión que trascendió la música
El EP recorre buena parte del repertorio que Milo J interpretó en el emblemático formato de NPR. Entre las canciones aparecen "Recordé", que incorpora como cierre la inédita "Cuestiones", además de "Solifican12", "Bajo de la piel", "Niño" y "Luciérnagas", originalmente grabada junto a Silvio Rodríguez.
La presentación contó con la participación especial de Agarrate Catalina, la histórica murga uruguaya, cuya presencia aportó una impronta rioplatense que reforzó el espíritu de una propuesta en la que convivieron el folklore, la murga y los sonidos contemporáneos.
Más allá de lo musical, la actuación también se destacó por la fuerte carga simbólica de su puesta en escena. Sobre el tradicional escritorio de NPR, Milo J dispuso distintos objetos que remiten a su identidad y a la cultura argentina, entre ellos un banderín de Deportivo Morón, un mate, un ejemplar del Martín Fierro, un pañuelo de Abuelas de Plaza de Mayo, una bandera argentina, una revista de Mercedes Sosa, una chapa de las Islas Malvinas, un vinilo de Horacio Guarany y el poncho que recibió de Soledad Pastorutti durante el Festival de Cosquín.
El debut en Estados Unidos
El lanzamiento de Live from NPR's Tiny Desk coincide con otro momento importante en la carrera del músico. Este 1° de agosto, Milo J se presentará por primera vez en Estados Unidos como parte del SummerStage de Central Park, en Nueva York, dentro de la programación del Latin Alternative Music Conference (LAMC).
En esa fecha compartirá escenario con Trueno, J Noa y la DJ Albina Cabrera, en un concierto que cuenta con el respaldo de The Latin Recording Academy y que aparece como uno de los eventos más destacados del festival.
Tracklist de Live from NPR's Tiny Desk:
- Recordé
- Cuestiones
- Interludio
- Solifican12
- Bajo de la piel
- Niño
- Luciérnagas
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