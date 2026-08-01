Milo J lanzó Live from NPR's Tiny Desk, el EP que revive su aclamada sesión en vivo

El debut en Estados Unidos

El lanzamiento de Live from NPR's Tiny Desk coincide con otro momento importante en la carrera del músico. Este 1° de agosto, Milo J se presentará por primera vez en Estados Unidos como parte del SummerStage de Central Park, en Nueva York, dentro de la programación del Latin Alternative Music Conference (LAMC).

En esa fecha compartirá escenario con Trueno, J Noa y la DJ Albina Cabrera, en un concierto que cuenta con el respaldo de The Latin Recording Academy y que aparece como uno de los eventos más destacados del festival.

Tracklist de Live from NPR's Tiny Desk: