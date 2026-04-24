María Becerra bancó el tratamiento oncológico de una fan y la sorprendió con una visita inesperada

Hay historias que parecen guionadas, pero pasan en la vida real. Y esta tiene a María Becerra como protagonista, en un gesto que desbordó lo artístico para meterse de lleno en lo humano. Todo empezó con un video. Del otro lado, Sol Varacalli contaba su situación: un tratamiento oncológico difícil, costoso, lleno de incertidumbre. Ese mensaje llegó a la cantante, que no se quedó en el like ni en el comentario. Dio un paso más.