María Becerra bancó el tratamiento oncológico de una fan y la sorprendió con una visita inesperada
La artista se involucró tras ver un video, cubrió los gastos médicos y apareció en la casa de la joven en un encuentro cargado de emoción.
Hay historias que parecen guionadas, pero pasan en la vida real. Y esta tiene a María Becerra como protagonista, en un gesto que desbordó lo artístico para meterse de lleno en lo humano. Todo empezó con un video. Del otro lado, Sol Varacalli contaba su situación: un tratamiento oncológico difícil, costoso, lleno de incertidumbre. Ese mensaje llegó a la cantante, que no se quedó en el like ni en el comentario. Dio un paso más.
“Cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo”, contó la joven, todavía atravesada por lo que vino después. Porque no fue solo un mensaje. La artista decidió hacerse cargo de los gastos médicos, un alivio clave en medio de un proceso complejo. Plata, sí, pero también algo más difícil de conseguir: presencia.
Y ahí aparece el segundo capítulo, el que terminó de convertir la historia en algo viral. Sin previo aviso, la cantante cayó en la casa de Sol. Sin cámaras armadas ni anuncio previo. Cara a cara. “Vino a conocerme de sorpresa y todavía no caigo”, relató la fan, que pasó de ver a su ídola en una pantalla a tenerla sentada al lado.
En ese encuentro hubo de todo: emoción, charla y música. Cantaron juntas, compartieron un momento íntimo que después explotó en redes y dejó una imagen poco habitual: la de una figura masiva corriéndose del show para conectar desde otro lugar.
Pero el gesto no quedó ahí. La artista siguió acompañando el proceso, con contacto permanente y apoyo en momentos clave del tratamiento. Un involucramiento que, para muchos, marcó la diferencia. En tiempos donde la empatía suele quedarse en lo simbólico, esta historia se corrió de ese molde.
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