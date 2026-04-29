María Becerra habló de la situación del país: "Hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes"

Más allá de su rol como estrella internacional, María habló de sí misma como una generadora de empleo, destacando que detrás de su figura hay una estructura que sostiene a muchísimas personas. Sin embargo, admitió que el éxito comercial no le genera una satisfacción plena si no puede volcarlo en beneficio de los demás ante un panorama que siente insuficiente.

“Yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera, siento igual que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás”, confesó con total sinceridad.

Para cerrar su participación en la jornada de estudiantes, dejó en claro que su posición de privilegio conlleva, para ella, una responsabilidad ética ineludible. “Siento que puedo y siento que debo porque yo sé que hay algo que está mal, y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”, sentenció, reafirmando que su compromiso social va de la mano con su carrera artística.