María Becerra habló de la situación del país: "Hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes"
La cantante se presentó en un evento para estudiantes y reflexionó sobre la actualidad del país, en especial de los jubilados. Los detalles.
En el marco de la Experiencia Endeavor Sub20, un evento que reunió a miles de estudiantes en el Arena de Buenos Aires, el cierre no fue solo musical. María Becerra, la artista urbana más influyente del momento, aprovechó el escenario para compartir una mirada profunda y crítica sobre la actualidad del país, dejando de lado por un momento los estribillos pegadizos para enfocarse en la situación de los trabajadores y los adultos mayores.
"La nena de Argentina" no anduvo con vueltas y se mostró muy conmovida por las desigualdades que percibe en el día a día. Durante su exposición, la cantante puso el foco en la brecha que existe entre el esfuerzo y la recompensa económica, cuestionando la meritocracia en un contexto difícil. “Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y que tiene la vida solucionada”, arrancó diciendo ante la mirada atenta de los jóvenes.
La reflexión de Becerra no se quedó en la superficie. La intérprete de éxitos que suenan en todo el mundo hizo hincapié en la desprotección que sufren sectores fundamentales de la sociedad, como la educación y la salud. Para ella, el esfuerzo de quienes se forman y sirven a la comunidad debería garantizar una calidad de vida digna que hoy, según su visión, está en duda.
En ese sentido, expresó: “Entonces siento que eso me parece muy injusto. Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, alguien que estudió, que arriesga su vida, tendría que poder estar tranquilo”. Además, le dedicó un párrafo aparte a la clase pasiva, lamentando que el retiro no sea realmente un tiempo de descanso para muchos. “Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento que hay un montón de cosas... un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo”, disparó con firmeza.
Más allá de su rol como estrella internacional, María habló de sí misma como una generadora de empleo, destacando que detrás de su figura hay una estructura que sostiene a muchísimas personas. Sin embargo, admitió que el éxito comercial no le genera una satisfacción plena si no puede volcarlo en beneficio de los demás ante un panorama que siente insuficiente.
“Yo la verdad que con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera, siento igual que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás”, confesó con total sinceridad.
Para cerrar su participación en la jornada de estudiantes, dejó en claro que su posición de privilegio conlleva, para ella, una responsabilidad ética ineludible. “Siento que puedo y siento que debo porque yo sé que hay algo que está mal, y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar”, sentenció, reafirmando que su compromiso social va de la mano con su carrera artística.
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