Eliana Guercio detrozó a Yipio de Gran Hermano Generación Dorada: "Insultadora serial"
La panelista habló de la jugadora uruguaya en el programa de Georgina Barbarossa y desató una polémica en redes sociales. Los detalles.
El clima en el estudio de "A la barbarossa" pasó de un debate acalorado a un escándalo total en cuestión de segundos. Lo que comenzó como un análisis sobre las reglas de convivencia en "G. hermano generación dorada" terminó con una frase de Eliana Guercio que no solo dejó mudos a sus compañeros, sino que provocó una reacción inmediata y tajante de la conductora del ciclo.
Todo se desencadenó cuando la mesa discutía el caso de Carmiña Masi, recientemente expulsada de la casa por expresiones racistas, y la posibilidad de que regrese en un repechaje. En ese contexto, Martín —el último eliminado— puso en duda si el público perdonaría a alguien con antecedentes de discriminación. Sin embargo, Guercio desvió el foco hacia la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien sigue en competencia tras ganarle un mano a mano a Brian Sarmiento. La panelista no tuvo filtros al calificarla como “una insultadora serial”, pero el verdadero conflicto estalló cuando intentó comparar el trato que reciben ambas participantes.
El cruce subió de tono cuando Mariana Brey sugirió que las actitudes de la uruguaya también rozaban la cancelación. Fue allí cuando Eliana lanzó la frase que detonó el estudio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad. El insulto, la ironía…”. La reacción de Diego Brancatelli fue instantánea, calificando el comentario como “un espanto” y señalando que la panelista estaba sugiriendo que la permanencia de la jugadora se debía a su contextura física.
A pesar de los intentos de Guercio por defenderse, acusando a su compañero de tergiversar sus palabras, la situación terminó de desbarrancar cuando redobló su postura frente a la mirada atónita de Analía Franchín. “Se le permiten más cosas, estos tipos de comentarios, a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal. ¿Vamos a decir que no sucede, que a las gorditas... No estoy hablando del cuerpo”, sostuvo Eliana, intentando explicar una supuesta doble vara en el juicio del público según el aspecto físico.
La paciencia de Georgina Barbarossa llegó a su fin ante la insistencia de su panelista en un discurso que rozaba lo discriminatorio. Con una seriedad poco habitual, la conductora le puso un freno en seco: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La firmeza de Georgina buscó dejar en claro que el programa no avalaba ese tipo de razonamientos que refuerzan estereotipos y prejuicios.
Como era de esperarse, el momento no tardó en llegar a las redes sociales, donde el nombre de la esposa de "Chiquito" Romero se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los usuarios de X (antes Twitter) no tuvieron piedad: “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron algunos de los posteos que reflejaron el malestar generalizado. Mientras el juego en "G. hermano" sigue su curso, el debate sobre los límites del discurso en la televisión abierta quedó más abierto que nunca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario