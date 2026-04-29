Eliana Guercio detrozó a Yipio de Gran Hermano Generación Dorada: "Insultadora serial"

La paciencia de Georgina Barbarossa llegó a su fin ante la insistencia de su panelista en un discurso que rozaba lo discriminatorio. Con una seriedad poco habitual, la conductora le puso un freno en seco: “No te lo voy a permitir. No se dice eso. Se cancela”. La firmeza de Georgina buscó dejar en claro que el programa no avalaba ese tipo de razonamientos que refuerzan estereotipos y prejuicios.

Como era de esperarse, el momento no tardó en llegar a las redes sociales, donde el nombre de la esposa de "Chiquito" Romero se volvió tendencia en cuestión de minutos. Los usuarios de X (antes Twitter) no tuvieron piedad: “Es una banda lo que dice Guercio”; “Labura de fan de Gran Hermano, no da para más”; “Me da un asco total su forma de pensar”; “La verdad que no puedo creer, entender ni escuchar lo que está diciendo”, fueron algunos de los posteos que reflejaron el malestar generalizado. Mientras el juego en "G. hermano" sigue su curso, el debate sobre los límites del discurso en la televisión abierta quedó más abierto que nunca.