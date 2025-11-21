Murió Spencer Lofranco, actor de "Jamesy Boy" y "Gotti"
El intérprete canadiense compartió elenco con grandes figuras de Hollywood y atravesó difíciles etapas personales. La causa de su muerte continúa en investigación.
El cine internacional recibió una noticia inesperada tras confirmarse la muerte del canadiense Spencer Lofranco, recordado por sus participaciones en “Jamesy Boy” y “Gotti”. El intérprete falleció a los 33 años en Canadá, y las autoridades aún trabajan para determinar qué causó su repentina partida. La Policía continúa investigando el hecho.
El aviso se conoció a través de un mensaje compartido en redes sociales por su hermano, Santino, quien comunicó la pérdida con un emotivo texto. "Viviste una vida con la que algunos solo podían soñar. Cambiaste vidas, y ahora estás con Dios. Siempre te amaré y te extrañaré", escribió, además de indicar que la muerte ocurrió el martes 18 de noviembre.
Spencer Lofranco había nacido el 18 de octubre de 1992 en Toronto, dentro de un entorno familiar ligado al mundo del arte: su madre era cantante de ópera y su padre ejercía como abogado. Tras un paso por la academia militar Robert Land Academy y estudios en la New York Film Academy, terminó alejándose de los deseos familiares, que proyectaban para él un futuro en el deporte o en la abogacía. Finalmente, decidió dedicarse a la actuación.
Su primer trabajo llegó con la película Enamorarse, donde compartió pantalla con Andy García y Vera Farmiga en 2013, año clave para su proyección profesional.
Ese mismo año en que su carrera empezaba a acelerarse, se vio envuelto en un episodio judicial: fue denunciado por atropellar a una joven y abandonar la escena. La acusación derivó en 50 días de servicios comunitarios. Con el tiempo, reconoció haber atravesado momentos difíciles en lo personal, y esa búsqueda lo llevó a explorar otras formas de expresión. Durante un periodo se alejó del cine y se dedicó al arte callejero, una faceta que luego mostró en redes sociales.
Sus trabajos más recordados
El reconocimiento le llegó con Jamesy Boy, donde interpretó a un adolescente problemático que intenta reconstruir su vida, y ese mismo año apareció también en At Middleton. Su filmografía incluiría luego títulos como "Invencible (Unbroken)", dirigida por Angelina Jolie, "Home", "Dixieland", o el biopic "King Cobra".
Su rol más importante fue en 2018, cuando encarnó al hijo de John Gotti en “Gotti”, actuando junto a John Travolta. La película marcó su último gran trabajo en la industria del cine.
Una vida lejos de los medios
Desde 2021, Lofranco se había instalado en Surrey, en la Columbia Británica, donde continuaba desarrollando proyectos personales lejos de la actuación. El artista compartía parte de su día a día a través de posteos en sus redes sociales.
