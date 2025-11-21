Murió Spencer Lofranco, actor de "Jamesy Boy" y "Gotti"

Sus trabajos más recordados

El reconocimiento le llegó con Jamesy Boy, donde interpretó a un adolescente problemático que intenta reconstruir su vida, y ese mismo año apareció también en At Middleton. Su filmografía incluiría luego títulos como "Invencible (Unbroken)", dirigida por Angelina Jolie, "Home", "Dixieland", o el biopic "King Cobra".

Su rol más importante fue en 2018, cuando encarnó al hijo de John Gotti en “Gotti”, actuando junto a John Travolta. La película marcó su último gran trabajo en la industria del cine.

Lofranco y Travolta

Una vida lejos de los medios

Desde 2021, Lofranco se había instalado en Surrey, en la Columbia Británica, donde continuaba desarrollando proyectos personales lejos de la actuación. El artista compartía parte de su día a día a través de posteos en sus redes sociales.