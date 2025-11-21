María Becerra reveló si aún quiere ser madre tras lo vivido: "Ya hubo muchas alertas..."

Sincera como siempre, María no dudó en responder: "Sí, obvio, obvio que sigue siendo un anhelo, pero ahora hay una ansiedad apagada, después de atravesar lo que atravesamos con mi pareja, que fue un proceso muy largo, la gente conoce lo que conoce porque escapó de nuestro control, pero hay muchas otras cosas que no conocen, que también pasaron, que también fueron terribles, y fue un proceso muy doloroso. Y yo me di cuenta de que fue muy guiado por la ansiedad", comenzó indicando.