María Becerra recreó una icónica foto de Susana Giménez y se volvió viral

La artista imitó la foto de Susana y se lookeó con un vestido amarillo largo, guantes blancos y una peluca rubia. Además, en el fondo de la imagen se puede ver la bandera argentina.

María Becerra se hizo un impresionante cambio de look y sorprendió a sus fans

Generalmente, los cambios de look están ligados al fin de un ciclo. En el caso de las mujeres, generalmente es el pelo el que termina siendo víctima de los acontecimientos de la vida y eso parece ser lo que sucedió con María Becerra, quien se hizo un drástico cambio de look y compartió el antes y el después con todos sus seguidores a través de un video que subió a TikTok. Luego, lo replicó en la red social Instagram, donde cosechó miles de comentarios y likes.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la artista escribió “pintó cambiazo” junto a la grabación en la que se la puede ver el increíble antes y después: dejó el morocho para pertenecer al bando de las rubias.

Ahora, la intérprete de "Automático" luce un corte carré al mentón con flequillo a media frente como ya tenía, pero con un retoque que la da el toque al nuevo look elegido para todo lo que se viene.

Como era de esperarse, de inmediato saltaron los internautas a opinar sobre este jugado e innovador look para la cantante. Cabe aclarar que recibió comentarios a favor y otros no muy convencidos de este cambio: "A la nena de argentina no hay look que le quede maaaal, te amo María, te amo"; "Con esa cara todo lo queda bien"; "¿Por qué? Con lo diosa y linda que es"; "Que sea mi mujer"; "Mirá que yo amo a Mari, pero le quedó horrible. Hay que decirlo"; "Sin hate, pero para nada es su color"; "Maria y TuIi van a parecer gemelas", fueron algunos de los mensajes que recibió María.

