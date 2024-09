María Becerra se hizo un impresionante cambio de look y sorprendió a sus fans

Maria Becerra.jpg

Ahora, la intérprete de "Automático" luce un corte carré al mentón con flequillo a media frente como ya tenía, pero con un retoque que la da el toque al nuevo look elegido para todo lo que se viene.

Como era de esperarse, de inmediato saltaron los internautas a opinar sobre este jugado e innovador look para la cantante. Cabe aclarar que recibió comentarios a favor y otros no muy convencidos de este cambio: "A la nena de argentina no hay look que le quede maaaal, te amo María, te amo"; "Con esa cara todo lo queda bien"; "¿Por qué? Con lo diosa y linda que es"; "Que sea mi mujer"; "Mirá que yo amo a Mari, pero le quedó horrible. Hay que decirlo"; "Sin hate, pero para nada es su color"; "Maria y TuIi van a parecer gemelas", fueron algunos de los mensajes que recibió María.

María Becerra: un hit tras otro

Maria Becerra presentó "Agora", uno de los temas más esperados por los fans de la artista. El single fue anticipado en diciembre de 2022 durante un stream que hacía La Nena de Argentina junto a su productor Xross, donde cantó el estribillo, y desde ahí se compartieron más de 200.000 videos en TikTok e Instagram con el estribillo de la canción.

