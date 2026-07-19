María Becerra habló antes de cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026: "Es lo mejor de..."
La cantante argentina habló en la previa del partido y aseguró que interpretar las estrofas del himno nacional en el MetLife Stadium es el momento más importante de su trayectoria artística.
María Becerra vive uno de los días más importantes de su carrera. La cantante argentina será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y, minutos antes de su presentación, expresó toda su emoción desde el MetLife Stadium.
María Becerra habló antes de cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026
En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo", afirmó María Becerra ya ubicada dentro de la cancha.
La cantante ya se encuentra en el estadio de Nueva Jersey ultimando los detalles de su presentación, que será seguida por millones de personas en todo el planeta antes del inicio del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Su presencia forma parte de una jornada histórica para el deporte argentino. Mientras la Selección dirigida por Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva Copa del Mundo, María Becerra tendrá el privilegio de representar al país con una de las interpretaciones más emotivas y esperadas de la ceremonia previa. La expectativa es enorme entre los hinchas argentinos, que aguardan escuchar las estrofas del Himno Nacional en un escenario imponente y en una de las citas más importantes del fútbol mundial.
Récords mundiales para María Becerra y el histórico show en River
El crecimiento de su carrera fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional con su álbum debut "Animal". En 2023, su segundo álbum de estudio, "La nena de Argentina", reafirmó su liderazgo absoluto en la industria musical, ubicándose como uno de los discos más escuchados a nivel global y logrando la marca de once canciones en simultáneo dentro del listado Hot 100 de Billboard en la misma semana.
Su popularidad se materializó en diciembre de 2025, cuando hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en agotar tres shows consecutivos en el estadio de River Plate. Las presentaciones ante más de 170.000 personas destacaron no solo por la increíble convocatoria, sino también por ser el primer evento en la historia del estadio Monumental en contar con un innovador formato de escenario 360°.
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