María Becerra y J Rei cumplieron un sueño en Finlandia: vivieron de cerca las auroras boreales

A pesar de la belleza del espectáculo, la experiencia no estuvo exenta de desafíos. Las temperaturas extremas, que rondaban los 20 grados bajo cero, obligaron a la pareja a salir completamente abrigada para poder disfrutar del fenómeno. Sin embargo, el frío pasó a un segundo plano frente a la magnitud del momento.

aurora boreal

El viaje a Finlandia no solo significó el cumplimiento de un sueño compartido, sino también una pausa especial en medio de agendas cargadas de compromisos artísticos. Las imágenes del cielo iluminado y los mensajes de asombro dejaron en claro que la experiencia quedará grabada como uno de los recuerdos más intensos de su relación, una postal inolvidable de la naturaleza en su máxima expresión.