Netflix: el nuevo estreno de acción y crimen con Bruce Willis que traspasa los límites

Reparto de "Deseo de matar"

La película cuenta con un elenco sólido que acompaña el tono oscuro y violento de la historia:

Bruce Willis como Paul Kersey

Vincent D'Onofrio como Frank Kersey

Elisabeth Shue como Lucy Kersey

Camila Morrone como Jordan Kersey

Dean Norris como el detective Rains

Kimberly Elise como la detective Jackson

Beau Knapp como Knox

Len Cariou como Ben

Jack Kesy como The Fish

Ronnie Gene Blevins como Jo

La presencia de Willis, ícono indiscutido del cine de acción, es uno de los grandes atractivos del film y refuerza el peso dramático de la trama.

Trailer de "Deseo de matar"

