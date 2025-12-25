Netflix: el nuevo estreno de acción y crimen con Bruce Willis que traspasa los límites
Esta producción recién llegada a la plataforma cruza la línea de lo permitido, expone una historia de venganza extrema y ya se posiciona entre los estrenos más comentados del momento.
La plataforma de Netflix continúa reforzando su oferta con títulos que generan impacto y debate. En esta oportunidad, sumó a su catálogo una película intensa, violenta y cargada de tensión, que pone en el centro una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar una persona común cuando la justicia no responde?
Estrenada originalmente en 2018 y dirigida por Eli Roth, esta película de acción y suspenso vuelve a cobrar fuerza tras su llegada a Netflix el 6 de diciembre de 2025, impulsada por la presencia de Bruce Willis en uno de sus papeles más duros y polémicos. La historia no esquiva la violencia ni el dilema moral, y propone un relato crudo sobre la justicia por mano propia en una ciudad desbordada por el crimen.
De qué trata "Deseo de matar"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Deseo de matar sigue la historia del Dr. Paul Kersey, un cirujano exitoso que ve su vida destruida tras un brutal ataque contra su esposa y su hija dentro de su propio hogar.
Paul Kersey, interpretado por Bruce Willis, siempre fue un hombre tranquilo, ajeno a la violencia y confiado en las instituciones. Sin embargo, cuando la policía se ve superada por la ola de crímenes y no logra avanzar en la investigación, su dolor se transforma en furia y sed de venganza.
Decidido a hacer justicia por sus propios medios, Kersey inicia un camino sin retorno, enfrentándose no solo a los responsables del ataque, sino también al mundo criminal de Nueva York. A medida que sus acciones comienzan a viralizarse, la ciudad entera se pregunta si este misterioso justiciero es un héroe que protege a los inocentes o simplemente un hombre que cruzó todos los límites.
Reparto de "Deseo de matar"
La película cuenta con un elenco sólido que acompaña el tono oscuro y violento de la historia:
- Bruce Willis como Paul Kersey
- Vincent D'Onofrio como Frank Kersey
- Elisabeth Shue como Lucy Kersey
- Camila Morrone como Jordan Kersey
- Dean Norris como el detective Rains
- Kimberly Elise como la detective Jackson
- Beau Knapp como Knox
- Len Cariou como Ben
- Jack Kesy como The Fish
- Ronnie Gene Blevins como Jo
La presencia de Willis, ícono indiscutido del cine de acción, es uno de los grandes atractivos del film y refuerza el peso dramático de la trama.
Trailer de "Deseo de matar"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario