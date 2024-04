María Becerra desmintió su separación de J Rei: "Es real y leal"

El tema tuvo tal repercusión en redes sociales, sobre todo en X -ex Twitter, que la cantante escribió por ese medio. “Qué giladas que hablan, Dios mío ja,ja,ja”, comentó. Si bien no fue directa, dio a entender que tal separación no existe.

Que giladas que hablan dios mio uajsjsjsjsjsjsjsjsj — LNDA (@MariaBecerra22) April 26, 2024

Por otro lado, también hizo lo propio a través de sus historias de Instagram. Primero fue él, y luego ella lo replicó una videollamada. “Te amo, mi amor. Estoy feliz de estar a tu lado, de que seamos compañeros de vida”, comentó.

“Nuestro amor es real y leal. Tenemos una relación sana basada en el respeto. No se crean todas las cosas que leen. Y le mando mucho amor a esa gente vacía que no tiene más que hacer con sus tristes vidas que inventar historias falsas para lastimar al resto”, sumó.

“Te amo, bubu, juntos o a la distancia, con el mismo amor y luz que siempre hay en nuestros corazones. Le cuento a la gente que archivé todas mis publicaciones porque viene algo musical muy importante para mí, y no tiene que ver con nuestra vida personal. No nos interesa jugar a la parejita, nuestro amor es puro, una familia de verdad”, manifestó el cantante.

