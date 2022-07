La reflexión de María Becerra luego de mostrar su cambio físico

“Estoy muy contenta, me felicito a mi misma. Estoy orgullosa”, expresó frente a cámara con una gran sonrisa. Más tarde, habló en detalle acerca de su experiencia personal respecto de la forma en que ella percibía su cuerpo, la cual en muchas ocasiones le generó grandes inseguridades.

maria becerra gimnasio

“Me veía horrible con las patas muy flacas”, detalló sobre los motivos que la llevaron a dejar de lado ciertas prendas de vestir, en especial los shorts o polleras.

“La he pasado mal con los prejuicios hacia mí misma, con cómo me veía yo en el espejo, con comentarios que he recibido, sobre todo, de chica. Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, detalló.