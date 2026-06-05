Qué se sabe de la autopsia a Indio Solari: buscan determinar cómo se produjo su muerte y por qué

Una de las hipótesis es que el cantante de 77 años puede haber ido a la pileta a solas en medio de la noche, y que puede haber sufrido una descompensación, un desvanecimiento o una caída accidental.

Las personas que lo encontraron en la casa de Parque Leloir llamaron al servicio de emergencias de una compañía de salud privada, pero el personal médico sólo pudo confirmar el deceso y llamar a la Policía.

El llamado a la Fiscalía de Morón llegó cerca de las 8.30 a Parque Leloir, y entre las primeras disposiciones de la Justicia estuvo el vallado de la casa para evitar que vecinos y admiradores de Indio Solari coparan las calles.

La medida fue preventiva y de alguna manera surtió efecto: durante la tarde se registraron ciertos episodios de forcejeos, empujones y represión de Gendarmería a fanáticos de Indio Solari, tanto en Parque Leloir como en Plaza de Mayo.

La misa ricotera siguió con su liturgia intacta y la participación de las fuerzas de seguridad como monaguillos inesperados ayudando en el altar.