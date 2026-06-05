Qué se sabe de la autopsia a Indio Solari: buscan determinar cómo se produjo su muerte y por qué
Una cuidadora encontró a Indio Solari tendido en la zona de la pileta de su casa en Parque Leloir, y la Justicia actuó de oficio.
El fiscal de Morón Lucio Rivero ordenó la autopsia al cuerpo de Indio Solari, quien falleció este viernes en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. El procedimiento se inició pasadas las 15.30 con el objetivo de despejar dudas sobre su muerte.
Hacía una década que el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tenía el diagnóstico de Mal de Parkinson como una espada de Damocles sobre su cabeza, pero la Justicia actuó de oficio cuando su cuerpo fue hallado en el área de la pileta cubierta de su casa con una lesión en la cabeza.
Efectivos de la Policía bonaerense vallaron la casa de Parque Leloir mientras personal autorizado trasladaba el cuerpo a la morgue judicial donde un equipo forense busca determinar cómo sufrió un golpe en la cabeza el cantante.
El cuerpo de Indio Solari fue encontrado "en cercanías de una pileta interna" de la casa por la mujer que lo acompañaba durante el día.
Una de las hipótesis es que el cantante de 77 años puede haber ido a la pileta a solas en medio de la noche, y que puede haber sufrido una descompensación, un desvanecimiento o una caída accidental.
Las personas que lo encontraron en la casa de Parque Leloir llamaron al servicio de emergencias de una compañía de salud privada, pero el personal médico sólo pudo confirmar el deceso y llamar a la Policía.
El llamado a la Fiscalía de Morón llegó cerca de las 8.30 a Parque Leloir, y entre las primeras disposiciones de la Justicia estuvo el vallado de la casa para evitar que vecinos y admiradores de Indio Solari coparan las calles.
La medida fue preventiva y de alguna manera surtió efecto: durante la tarde se registraron ciertos episodios de forcejeos, empujones y represión de Gendarmería a fanáticos de Indio Solari, tanto en Parque Leloir como en Plaza de Mayo.
La misa ricotera siguió con su liturgia intacta y la participación de las fuerzas de seguridad como monaguillos inesperados ayudando en el altar.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario