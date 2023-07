María Becerra en Vale 97.5: ¡La Nena de Argentina puso primera y no la para nadie!

Justamente, en lo que respecta a su área emocional, la artista habló de la canción "Felices por siempre" -compuesta al finalizar su romance con Rusherking, su pareja antes de Rei- y admitió que "uno idealiza un montón, en el amor más que nada te volvés una soñadora, proyectás tanto y de repente caés en un golpe de realidad y te das cuenta que esto pudo haber pasado en cualquier momento", haciendo hincapié en que para ella es un "duelo cuando se termina una relación porque se muere algo".

Usa sus canciones como catarsis

"Yo escribo las canciones para desahogarme, tengo muchas escritas así, pero bueno, no las saco todavía", lanzó, al mismo tiempo que remarcó: "Hay canciones donde suelto como Adiós y Ojalá", aclarando que esta última la escribió antes de su ruptura con Rusherking.

#DiasyFlores - Maria Becerra en Vale (Parte 1)

En la sección llamada "viernes fantásticos" que se realiza todos los viernes en "Días y Flores", los oyentes cuentan anécdotas sobrenaturales, a lo que María Becerra decidió sumarse contando una increíble experiencia. ¡Mirá!

View this post on Instagram A post shared by FM Vale 97.5 (@vale975)

"DESAFIANDO EL DESTINO", LA BALADA QUE LE ESCRIBIÓ A SUS PADRES

La cantante contó que un día, estando en el estudio de grabación, literalmente la llamó cinco veces su mamá y de ahí surgió la frase "Hoy me llamaste como cinco vece', pero no atendí", dando lugar al nacimiento de un nuevo tema musical tras preguntarse "¿por qué no escribirle una canción a mis viejos?". Pero, inmediatamente, confesó: "No estoy lista para ver el video, desde que salió no lo vi porque siento que no voy a poder".

Maria Becerra - DESAFIANDO EL DESTINO (Official Video)

#DiasyFlores - Maria Becerra en Vale (Parte 2)

Sus fanáticos tuvieron la oportunidad de venir a verla a la radio pero también mandaron audios y en uno de ellos surgió la pregunta de si volverán a grabar entre todos "Los del Espacio" un nuevo tema y con su gesto confirmó que habrá un segundo tema en conjunto y que tienen un grupo de whatsapp donde "está tanteándose la cuestión".

También contó que uno de los mayores miedos al lanzar la canción tuvo que ver con que la duración del single era muy larga a diferencia de las canciones modernas. “Teníamos miedo”, aseguró Becerra, pero el lanzamiento fue todo un éxito y hoy se baila en todos lados.

¡Escuchalo!

Los Del Espacio - LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One

LOS FANS DE LA NENA DE ARGENTINA

View this post on Instagram A post shared by FM Vale 97.5 (@vale975)

Hoy el tema del momento es "Corazón Vacío" que, si bien, no está dedicado a su "chanchi" como le dice María a su novio, ella lo escribió dejando todo como lo hace con cada una de sus canciones.

¡Ahí va!

Maria Becerra - CORAZÓN VACÍO (Official Video)