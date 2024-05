El ex de María Fernanda Callejón habló por primera vez de su nuevo romance

Ricky Diotto

Luego, agregó: “Después de su escandalosa separación de Fernanda Callejón, el músico volvió a apostar al amor y con una famosa. Ahora te voy a contar qué me dijo Ricky pero está re contra enamorado”. En este sentido, profundizó: “Hablé con Ricky Diotto sobre esto. Ricky tiene perfil súper bajo y me confesó con sus palabras lo que siente por la ex participante de El Hotel de los famosos”

“Lo que me dice Ricky Diotto es lo siguiente. ‘Con Delfina nos conocimos en el cumpleaños de Gaby un amigo en común. Desde ahí seguimos hablando y no dejamos de vernos. Me hace muy bien al corazón y es de otro planeta’”, aseguró Etchegoyen. Por último, concluyó: “Palabras de un tipo enamorado y la verdad me encanta esta pareja. Ojalá duren para siempre porque los dos se merecen ser felices después de las cosas que han vivido en el pasado con otras parejas”.