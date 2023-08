Mariana Nannis fue repudiada en redes tras la noticia de que "desalojó" a Alex Caniggia y a Melody Luz

En medio de las acusaciones de una parte a la otra, el público reaccionó a través de las redes sociales y no le perdonaron a Mariana Nannis lo sucedido, aunque ella sostiene que su hijo se retiró del departamento de "común acuerdo".

Alex Caniggia Melody Luz.jpg

LOS MENSAJES EN REDES PARA MARIANA NANNIS

Tras la difusión de la interna familiar por parte de Alex, los internautas liquidaron a Mariana Nannis en su propio Instagram: “Sería bueno que seas abuela presente. Los nietos son lo más hermoso que tenemos, y me parece que no era el momento de sacar de tu casa a tu hijo. Sobre todo, este chico que te defendió tanto. Medita un poco tus actos”; “Mala madre, el único q estuvo a la par tuya”; "Sos tóxica, ojalá que cuando te arrepientas no sea demasiado tarde"; "Andá a conocer a tu nieta, ¡no seas boluda!", fueron sólo algunos de los lapidarios mensajes a la reconocida botinera.

Mariana Nannis insultos.png