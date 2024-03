Mariano Martínez confesó por qué trató de "nefasta" a Lali Espósito en plena ruptura

Todo ello aconteció en el 2016. Hoy, con el paso del tiempo, el actor se encargó de aclarar por qué se refirió así a la artista: “Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”, declaró.

lali-esposito-mariano-martinez.jpg Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez

Y agregó: “No me gusta la agresión y creo que está más que claro que dije eso en la intimidad y enojado. Repito, no lo pienso. Y me apena que pase esto. Es un audio que era obviamente privado y fue de un momento de enojo. Claramente, no pienso eso ni lo pensaba. Era un momento de enojo con alguien en mi intimidad. Me equivoqué, pero tampoco…”.

“Soy humano y, si me equivoco, pido perdón. No me gusta hacerle mal a nadie y menos a alguien a quien quise. Si lastimé, ya pedí perdón a la persona que tenía que pedirle perdón”, concluyó.